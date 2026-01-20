Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες επικρατώντας των Ατλάντα Χοκς με 112-110, ύστερα από τρεις συνεχόμενες ήττες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο ηγέτης της ομάδας, οδηγώντας τα «Ελάφια» σε μια δύσκολη αλλά σημαντική επικράτηση.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Greek Freak ρωτήθηκε για το μέλλον του στο Μιλγουόκι και αν σκοπεύει να ολοκληρώσει τη σεζόν με τους Μπακς. Ο ίδιος απάντησε πως δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί, τονίζοντας ότι αντιμετωπίζει την κάθε μέρα ξεχωριστά.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

Για τις φήμες περί ενδιαφέροντος άλλων ομάδων: «Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό. Δεν μπορώ να ελέγξω τι κάνουν οι άλλες ομάδες. Προσπαθώ απλώς να επικεντρωθώ στη δουλειά μου, που είναι να βγαίνω στο γήπεδο, να αγωνίζομαι και να προσπαθώ να κερδίζω τους αγώνες».

Για το αν θα παραμείνει στους Μπακς έως το τέλος της σεζόν: «Δεν ξέρω, είναι κάτι που το κοιτάω μέρα με την μέρα».

Για τη 10η συμμετοχή του σε All-Star Game: «Ο νεαρός εαυτός μου αν του έλεγες ότι θα είναι 10 φορές All-Star δεν θα το πίστευε. Όταν ήρθα στην Λίγκα είχα μια συνάντηση με τους ανθρώπους των Μπακς και μου είπαν κοίτα όλους αυτούς, τον Πολ Πιρς, τον Τρέισι ΜακΓκρέιντι, είναι 10 φορές All-Star, μπορείς να γίνει και εσύ. Ένας από τους στόχους μου σαν παίκτης ήταν να είμαι 10 φορές All-Star. Είμαι πολύ χαρούμενος, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με κρατάει πεινασμένο και που με προστατεύει σε αυτό το ταξίδι, είναι εκπληκτικό αλλά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν περισσότερα και δεν μπορώ να περιμένω για το επόμενο κεφάλαιο».