Στην εποχή των ατελείωτων reels, του ασταμάτητου doomscrolling και του 24/7 online gaming, οι νέοι έχουν κάθε είδους περισπασμούς να διεκδικούν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους. Ωστόσο, δεν ονειρεύονται όλοι να γίνουν influencers και content creators: κάποιοι αποφασίζουν από μικρή ηλικία να δημιουργήσουν κάτι ουσιαστικό, κάτι που θα τους εκφράζει, ενώ θα ενισχύει την προσπάθεια για έναν κόσμο καλύτερο.

Μία τέτοια περίπτωση είναι το fashion brand Remade, ένα ελπιδοφόρο project που ξεκίνησε ως χόμπι για την τότε 15χρονη Κατερίνα Σοφιανού και σήμερα αποτελεί μία μικρή επιχείρηση που προωθεί τη βιώσιμη μόδα και την κοινωνική προσφορά, ένα εγχείρημα που σημειώνει διεθνή απήχηση και κοινωνικό αντίκτυπο.

Όλα ξεκίνησαν το 2023, όταν η Κατερίνα αποφάσισε να κάνει κάτι πέρα από τις μαθητικές της υποχρεώσεις: Συγκέντρωνε παλιά, πεταμένα ρούχα, τα οποία τροποποιούσε με γνώμονα την αισθητική της, δίνοντάς τους μία δεύτερη ζωή και δημιουργώντας μοναδικά κομμάτια. Το upcycling, η αυτοέκφραση, η επιχειρηματικότητα και η βιωσιμότητα συνδυάστηκαν σε ένα project, όμως η Κατερίνα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς αποφάσισε πως η καλύτερη χρήση των εσόδων από την προσπάθειά της, ήταν η διάθεσή τους στο χριστιανικό καταφύγιο για κακοποιημένα κορίτσια, Αγία Άννα στην Κηφισιά, στο οποίο μάλιστα δραστηριοποιούνταν και ως εθελόντρια!

Η πρωτοβουλία της εξελίχθηκε με γρήγορα βήματα. Η ιστοσελίδα του Remade φιλοξενεί πλέον χειροποίητα, μοναδικά ρούχα, αλλά και art prints, αφού το graphic design είναι μία ακόμη αγάπη της Κατερίνας, η οποία ίδρυσε και σχεδίασε το The Lyre, δηλαδή το περιοδικό του σχολείου της. Μάλιστα, το site της περιλαμβάνει και blog, όπου νέες γυναίκες από όλον τον κόσμο μοιράζονται τις σκέψεις τους για τα θέματα που τις απασχολούν.

Το Remade ενσαρκώνει την ιδέα ότι η μόδα μπορεί να είναι βιώσιμη χωρίς παραχωρήσεις στην ποιότητα ή συμβιβασμούς στην αισθητική του δημιουργού. Η πρωτοβουλία της Κατερίνας αντανακλά την ταυτότητα μίας ευαισθητοποιημένης γενιάς που αναζητά περισσότερο νόημα στις αγορές και παρουσιάζει μεγαλύτερη υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον και την κοινωνία. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως την ίδια στιγμή μεγάλες εταιρείες υπογραμμίζουν τις προσπάθειές τους για πιο βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής, ενώ τα καταστήματα, τα παζάρια και τα apps μεταχειρισμένων ή καλύτερα, preloved ρούχων, κερδίζουν συνεχώς όλο και περισσότερους υποστηρικτές.

Όντας πλέον μια επιχείρηση με σημαντικές προοπτικές, που λαμβάνει παραγγελίες από διάφορα μέρη του κόσμου, από την Αθήνα μέχρι τις ΗΠΑ, το ερώτημα είναι ποια θα είναι τα επόμενα βήματα του Remade; Η Κατερίνα σχεδιάζει να επεκτείνει το project, με στόχο να προσφέρει σεμινάρια, εργαστήρια και εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε νέους δημιουργούς από όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο, το Remade φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μία πλατφόρμα που ενώνει τη βιωσιμότητα με την καλλιτεχνική έκφραση, αποδεικνύοντας πως η δημιουργικότητα και η κοινωνική ευαισθησία μπορούν να συμπορευτούν, αρκεί κάποιος να έχει το όραμα, την όρεξη και τη διάθεση να προσπαθήσει. Και είναι ξεκάθαρο πως η Κατερίνα Σοφιανού έχει και τη διάθεση και τις ιδέες. Όπως και να έχει, όταν κάποιος ξεκινάει τόσο δυναμικά προτού ενηλικιωθεί, μας κάνει να ανυπομονούμε για τη συνέχεια!