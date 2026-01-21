Καλεσμένος της εκπομπής ο «Δράκος του Ελληνικού Μπάσκετ» Παναγίωτης Γιαννάκης

Στο Baskettalk φιλοξενείται ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο «Δράκος» του ελληνικού μπάσκετ, μια εμβληματική μορφή που σημάδεψε το άθλημα τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής. Ο αρχηγός της χρυσής εθνικής του 1987 και κορυφαίος κόουτς θα μιλήσει για τις μεγάλες στιγμές, τις προκλήσεις και το παρόν του ελληνικού μπάσκετ, την αγωνιστική εικόνα των 2 «αιωνίων» σε μια συζήτηση με τον Νίκο Συρίγο και τον Γιώργο Κογκαλίδη. Μια εκπομπή, ζωντανά στο YouTube του ta_neagr, που κάθε φίλος του μπάσκετ οφείλει να παρακολουθήσει.

Στο μικροσκόπιο μπαίνει η συνολική εικόνα του Παναθηναϊκού, με το βασικό συμπέρασμα να προκύπτει αβίαστα: όταν «γυαλίζει το μάτι» και η ομάδα λειτουργεί ως σύνολο, το αγωνιστικό της ταβάνι εκτοξεύεται. Το ξέσπασμα απέναντι στη Μπασκόνια δεν ήταν απλώς μια καλή βραδιά, αλλά μια συνολική υπενθύμιση ταυτότητας, με άμυνα από τα παλιά και έντονη πνευματική αντίδραση.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εικόνα έπαιξε το ξεκάθαρο μήνυμα του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος δεν δίστασε να πάρει δύσκολες αποφάσεις, αφήνοντας στον πάγκο τους Σόρτς και Γιούρτσεβεν. Ένα μήνυμα που λειτούργησε ως καμπανάκι συσπείρωσης και έφερε άμεση αγωνιστική απάντηση, με τους παίκτες να δείχνουν πως κατάλαβαν τι απαιτείται.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία των Ελλήνων, που δήλωσαν «εδώ» στα δύσκολα, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να ζει βραδιά καριέρας, σε μια εμφάνιση που συνδύασε ποιότητα, ένταση και αποφασιστικότητα. Το συμπέρασμα είναι σαφές: ο Αταμάν κατάφερε να «ξυπνήσει» την ομάδα του την κατάλληλη στιγμή, υπενθυμίζοντας πως οι τίτλοι δεν έρχονται με ονόματα, αλλά με ένωση δυνάμεων και ξεκάθαρους ρόλους.

Ολυμπιακός: φόρμα, ποιότητα και τα παράπονα του Μπαρτζώκα

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει από νίκη σε νίκη, μετρώντας έξι νίκες στους τελευταίους επτά αγώνες και δείχνοντας πως βρίσκεται σε ξεκάθαρα ανοδική πορεία. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος μοιάζει ασταμάτητος, παίζοντας «με σπασμένα φρένα» και κάνοντας το σκοράρισμα να φαίνεται απλή υπόθεση. Την ίδια στιγμή, ιδανικό ήταν το ντεμπούτο του Ταιρίκ Τζόουνς, που έδειξε από νωρίς ότι μπορεί να δώσει λύσεις και βάθος στην γραμμή των ψηλών.

Ρόλο-κλειδί είχε και ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος λειτούργησε ως πραγματικός μαέστρος, καταγράφοντας ρεκόρ ασίστ και ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό του παιχνιδιού. Παράλληλα, η επιστροφή του Σακίλ ΜακΚίσικ συνοδεύτηκε από την αποθέωση της κερκίδας, δίνοντας ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ωστόσο, το κλίμα δεν είναι απολύτως ανέφελο. Η αγωνία για την κατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ παραμένει έντονη, ενώ τα παράπονα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο υπενθυμίζουν ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: ο Ολυμπιακός κερδίζει και πείθει, αλλά η συνέπεια και η υγεία του ρόστερ θα καθορίσουν αν αυτή η πορεία μπορεί θα έχει διάρκεια.