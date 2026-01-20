Ο Παναθηναϊκός, μετά την ήττα από την Μπάγερν στο Μόναχο, είχε μεγάλη ανάγκη την επιστροφή στις νίκες. Και την πέτυχε με χαρακτηριστική ευκολία, επικρατώντας με το ευρύ 93-74 της Μπασκόνια στο ΟΑΚΑ, για την 23η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Ο Βασίλης Τολιόπουλος πήρε πολύ χρόνο από τον Εργκίν Αταμάν (26:19) και απέδειξε πως αξίζει παραπάνω χώρο στο ροτέισον. Ο διεθνής γκαρντ ήταν απολαυστικός και ο κορυφαίος του αγώνα σύμφωνα με το PIR (21). Μέτρησε συνολικά 21 πόντους με 5/9 τρίποντα, 5 ασίστ και εν γένει φοβερή εμφάνιση. Εξαιρετικοί και οι Σλούκας (15π.), Χολμς (12π.), θετικοί οι Φαρίντ, Γκραντ και Χουάντσο.

Στο 14-9 πλέον οι «πράσινοι», έπεσε στο 8-15 η Μπασκόνια που δεν έχει και πολλές ελπίδες για τη συνέχεια…

Το ματς ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και τους Κούρουκς, Καμπαρό να μπαίνουν δυνατά για το 8-11 της Μπασκόνια, με τον Χολμς όμως να δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό (12-11) και το «τριφύλλι» έκτοτε να μην κοιτάει πίσω του.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέκτησε ρυθμό και δημιούργησε σερί για το 24-13 του Χουάντσο και το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο +12 και με το σκορ στο 26-14 υπέρ των γηπεδούχων.

Ίδια εικόνα και στη δεύτερη περίοδο, με τον Παναθηναϊκό να αποκτάει ισορροπία μεταξύ άμυνας-επίθεσης και με σωστές αποφάσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του παρκέ να ξεφεύγει στο σκορ και να κατακτάει σημαντικό προβάδισμα από νωρίς.Ο Σλούκας μπήκε στην εξίσωση του σκοραρίσματος (32-18) και οι «πράσινοι» μεγάλωσαν ακόμα περισσότερο το προβάδισμά τους φτάνοντας στην ανάπαυλα του ημιχρόνου -με φοβερό επιθετικό μπάσκετ- να είναι μπροστά στο σκορ με 48-31.

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε το… πόδι από το γκάζι και συνέχισε σε υψηλό επίπεδο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τολιόπουλος με δύο σερί τρίποντα… εκτόξευσε τη διαφορά σε επίπεδα άνω των 20 πόντων (58-37) και κάπου εκεί το ματς δεν είχε γυρισμό. Ο Έλληνας διεθνής γκαρντ πραγματοποίησε φοβερό δεύτερο ημίχρονο (ξέσπασμα στην 3η περίοδο με 16 πόντους, 4 τρίποντα!), το «τριφύλλι» ήταν σοβαρό μέχρι το τέλος και… καθάρισε εύκολα την Μπασκόνια για το 14-9 στη Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 48-31, 73-54, 93-74

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Καλαϊτζάκης 5 (1), Όσμαν 7 (2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 12 (6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σλούκας 15 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 11 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Γκραντ 8 (4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τολιόπουλος 21 (1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φαρίντ 8 (6 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 6 (5 ριμπάουντ)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ (Γκαλμπιάτι): Ντιακιτέ 5 (1), Σίμονς 15 (1/4 τρίποντα, 6 ασίστ, 2 λάθη), Βιγιάρ, Ομορούγι 1 (3 ριμπάουντ), Κούρουτς 12 (4 ριμπάουντ), Λουγουαγού-Καμπαρό 17 (3/8 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη), Σπανιόλο 6 (1), Φόρεστ 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 4 λάθη), Ρατζεβίτσιους 2, Ντιοπ 9 (10 ριμπάουντ, 4 λάθη), Φρις 3 (1), Γιοκσίμοβιτς