Ο Παναθηναϊκός κατέβηκε να αγωνιστεί στη Βαυαρία χωρίς του Ναν, Ρογκαβόπουλο και Μήτογλου, και δεν κατάφερε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση, βλέποντας την Μπάγερν να επικρατεί με 85-78 στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Euroleague.

Στο 13-9 πλέον έπεσε το ρεκόρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, στο 8-14 βελτιώθηκε αυτό των Γερμανών που δύσκολα θα εξασφαλίσουν μια θέση στην πρώτη 10άδα.

Οι Πράσινοι, παρά τις απουσίες, είχαν τον έλεγχο του αγώνα για σχεδόν τρεις περιόδους, όμως στην τέταρτη το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς βρήκε σκορ με τον Ντιμιτρίεβιτς, για να έρθει ο Αντρέας Ομπστ με δύο μεγάλα σουτ να «καθαρίσει» το ματς και να χαρίσει τη νίκη στην ομάδα του. Έτσι το «τριφύλλι» έπεσε στο 13-9, ενώ οι Γερμανοί ανέβηκαν στο 8-14. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κώστας Σλούκας έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης που πετυχαίνει 2.000 ασίστ στη διοργάνωση (πίσω από τον Νικ Καλάθη).

Για τους νικητές, ο Τζουστίνιαν Τζέσαπ μέτρησε 16 πόντους, με τον Ομπστ να έχει 15 και τον Γουένιεν Γκέιμπριελ 12 πόντους. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός είχε τον Τζέντι Όσμαν με 20 πόντους, έχοντας βοήθειες από τους Τζέριαν Γκραντ και Ρισόν Χολμς με 17 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να κάνει ένα 4-0, όμως στη συνέχεια οι Πράσινοι υπέπεσαν σε πολλά λάθη με αποτέλεσμα η Μπάγερν να βρει χώρους στο τρανζίσιον, τρέχοντας ένα 9-0 για το 9-4 στο 3′. Οι Πράσινοι κατάφεραν να απαντήσουν και προηγήθηκαν με 16-11, διατηρώντας παράλληλα μια μικρή διαφορά. Οι Βαυαροί όμως έμεναν κοντά και μπόρεσαν να κλείσουν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 25-24.

Η αναμέτρηση ήταν ντέρμπι στην εκκίνηση τους δεύτερου δεκαλέπτου, με το προβάδισμα να αλλάζει χέρια αρκετές φορές, όμως το «τριφύλλι» μπόρεσε να βρεθεί σε θέση οδηγού με το 38-29 στο 16′, την ώρα που ο Κώστας Σλούκας έφτανε τις 2.000 ασίστ στην καριέρα του. Η Μπάγερν έτρεξε ένα μικρό σερί 6-0 και μείωσε σε 38-35 στο 18′, όμως το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είχε τις λύσεις για να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το 43-40.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τις δύο ομάδες να ανταλλάζουν καλάθια, με τον Παναθηναϊκό να διατηρεί ένα ελαφρύ προβάδισμα, όντας στο +3 με το 52-49 στο 25′. Η μεγάλη μάχη συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση, οι Πράσινοι όμως είχαν πάντα τις απαντήσεις όταν η Μπάγερν προσπαθούσε να κάνει την αντεπίθεσή της, κλείνοντας την τρίτη περίοδο στο +6 (64-58).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Βαυαροί μπήκαν καλύτερα και όχι μόνο έκλεισαν τη διαφορά, αλλά πέρασαν και μπροστά με δύο πόντους χάρη στο 73-70 στο 35′. Μάλιστα, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς είχε τις λύσεις φτάνοντας στο +5 (79-74) με λιγότερα από δύο λεπτά στο ρολόι. Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Αντρέας Ομπστ ο οποίος σημείωσε δύο μεγάλα σουτ και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, καθώς ο Παναθηναϊκός είχε χάσει την επαφή με το καλάθι.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 40-43, 58-64, 85-78

Μπάγερν Μονάχου (Πέσιτς): Ντιμιτρίεβιτς 9 (1 τρίποντο, 5 ασίστ), Ντα Σίλβα 2, Ρατάν-Μέις 7 (2/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκιφάι, Τζέσαπ 16 (2/2 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Λούτσιτς 8 (3/3 δίποντα, 2/2 βολές), Ομπστ 15 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα), Γιόβιτς 4, Μάικ 8 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκέιμπριελ 12 (6/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚόρμακ 4

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 8 (4/7 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Καλαϊτζάκης 2, Όσμαν 20 (4/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χολμς 11 (5/7 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Σλούκας 8 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 λάθη), Σαμοντούροβ 6 (2), Γκραντ 17 (7/9 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 6 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γιούρτσεβενβ