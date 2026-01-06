Μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε σε δεύτερο σερί παιχνίδι στην έδρα του στη Euroleague, αυτή τη φορά από την Αρμάνι Μιλάνο με (87-74) για την 20η αγωνιστική…

Στο πρώτο ημίχρονο οι Πράσινοι ήταν καλύτεροι και παρέμειναν μπροστά στο σκορ καθ’ όλη την διάρκεια των πρώτων δύο περιόδων, φτάνοντας την διαφορά πολλές φορές σε διψήφιο αριθμό, όμως οι Λεντέι και Μπρουκς μείωσαν στο τέλος σε 43-38. Πρωταγωνιστής σε αυτό το διάστημα ο Ρισόν Χολμς με 12 πόντους, εκ των οποίων οι 9 ήρθαν στο δεύτερο δεκάλεπτο, ενώ ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πρόσθεσε 8. Από την ομάδα του Ποέτα, ο Αρμόνι Μπρουκς πέτυχε 12 πόντους και ο Ζακ Λεντέι σημείωσε 8.

Στο ξεκίνημα του τρίτου δεκαλέπτου, ο Λορέντζο Μπράουν αποτέλεσε μεγάλο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό, πετυχαίνοντας μαζεμένους 8 πόντους και 2 ασίστ, βάζοντας την Αρμάνι μπροστά με 48-53. Η ομάδα του Αταμάν με τον Σλούκα όμως απάντησε και πέρασε ξανά μπροστά. Ο Έλληνας γκαρντ έφτασε γρήγορα τους 6 πόντους και τις 8 ασίστ, με 2 άλεϊ ουπ πάσες μάλιστα στον Ομέρ Γιούρτσεβεν. Η Αρμάνι όμως με δυο καλάθια του Νίμπο στο τέλος, τελείωσε την περίοδο ούσα μπροστά στο σκορ με 48-51.

Οι Ιταλοί στην τέταρτη περίοδο συνέχισαν τον φοβερό τους επιθετικό, με τους Μπρουκς και Νίμπο να κάνουν ό,τι θέλουν και με τον Παναθηναϊκό σε κακό βράδυ, κατάφεραν να φύγουν με το διπλό. O Αμερικανός τελείωσε με 24 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 5 τρίποντα, ενώ ο Σλοβένος σέντερ σταμάτησε στους 16 πόντους με 7 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς 2 (2 κλεψίματα), Καλαϊτζάκης, Οσμάν 6 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Χολμς 14 (6 ριμπάουντ, 2 λάθη), Σλούκας 13 (2/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος), Γκραντ 3 (4 ασίστ, 4 λάθη), Ναν 10 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 5 λάθη), Φαρίντ 5 (3 ριμπάουντ), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 17 (4/5 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιούρτσεβεν 4

Αρμάνι Μιλάνο (Ποέτα): Μάνιον 3 (1/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπράουν 17 (1/2 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπούκερ 2 (4 ριμπάουντ), Μπρουκς 24 (3/6 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 λάθη), ΛεΝτέι 10 (1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ρίτσι 7 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Φλακαντόρι 1, Γκούντουριτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νίμπο 16 (7 ριμπάουντ, 3 λάθη)