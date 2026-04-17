Πολύ κουβέντα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Σόφια με τη φάση στο τελείωμα του ημιχρόνου στον αγώνα Χάποελ-Ολυμπιακός.

Με μόλις 0,4 δευτερόλεπτα να μένουν για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ο Τόμας Γουόκαπ έβγαλε ιδανική πάσα από επαναφορά και ο Ντόντα Χολ απογειώθηκε για να καρφώσει μπροστά στον Έντουαρντς

Φυσικά και η φάση έγινε viral και τα επιφωνήματα όσων την είδαν ήταν μοναδικά ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που είπαν ότι μια τέτοια φάση, δουλεμένη όσο λίγες, δείχνει τη δουλειά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα άψογα στον Ολυμπιακό του κόουτς Μπαρτζώκα.

Και όμως η φάση επιτομή της χρονιάς του Ντόντα Χολ, δεν ήταν το κάρφωμα στην 8888 arena της Σόφιας, αλλά η κίνηση που έχανε χθες το βράδυ στον αγώνα με την Αρμάνι.

Σε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια, ο Χόλ σκόραρε, κάρφωνε, έκοβε στην άμυνα και γνώριζε την αποθέωση από τον κόσμο. Ήταν η βραδιά του και το απολάμβανε και αυτό ήταν φανερό.

Και ξαφνικά γυρίζει προς τον πάγκο και τον κόουτς Μπαρτζώκα και ζητάει επιτακτικά αλλαγή. Δεν είχε κουραστεί, δεν είχε (ευτυχώς) τραυματιστεί, δεν είχε κανένα ατομικό λόγο να χρειάζεται αλλαγή.

Εκείνη τη στιγμή ένας συμπαίκτης του ο Νίκολα Μιλουτίνοφ χρειαζόταν μόλις 1-2 ριμπάουντ για να αναδειχθεί – εκτός συνταρακτικού απροόπτου εάν δεν γίνει κάτι τρομερό απόψε σε άλλο ματς – κορυφαίος ριμπάουντερ της χρονιάς στην Ευρωλίγκα.

Ο Χόλ το γνώριζε και ζήτησε επιτακτικά, σε ένα από τα καλύτερά του παιχνίδια, να βγει άρον άρον για να μπει ο συμπαίκτης του, ο οποίος πήρε τα ριμπάουντ που χρειαζόταν για να είναι σε θέση ισχύος.

«Θα σας πω ότι ζήτησε αλλαγή στο τέλος ενώ ήταν εξαιρετικός, για να μπει ο Μιλουτίνοφ και να πάρει τα ριμπάουντ που χρειαζόταν. Για εμένα αυτό είναι πιο σημαντικό από το να παίζει καλά.

Είναι ανεκτίμητο να το βρεις ως προσωπικότητα και με συγκίνησε πραγματικά» είπε ο κόουτς Μπαρτζώκας, που αποκάλυψε το περιστατικό σε ερώτηση των «NEΩΝ» γενικότερα για τον Ντάντε Χόλ και το πόσο έχει προσαρμοστεί στο αγωνιστικό πλάνο του Ολυμπιακού.

Τις προάλλες στο μυθικό ρεκόρ των 37 πόντων του Τάιλερ Ντόρσεϊ είχαμε ρωτήσει επίσης τον κόουτς των πρωταθλητών Ελλάδας εάν είναι ευλογία για ένα προπονητή να έχει παίκτες που όχι απλά δεν κυνηγάνε οι ίδιοι το σκοράρισμα αλλά απολαμβάνουν το ίδιο το να σκοράρει συνέχεια ένας συμπαίκτης τους.

Και αυτό διότι εκείνο το βράδυ με τη Ρεάλ είχε βάλει άλλους 26 πόντους ο Βεζένκοφ με αρκετούς από τους συμπαίκτες τους να παρακολουθούν τον άτυπο διαγωνισμό των πρώτων σκόρερ.