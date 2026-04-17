Με βάση όσα διαβάζω, αν την Ελλάδα κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας και οι ζητούντες τον αποκεφαλισμό του ταλαντούχου υφυπουργού κ. Λαζαρίδη, δεν θα έχουμε μόνο «επιτρόπους του λαού» επικεφαλής των τραπεζών. Στο πλαίσιο της πλέριας δημοκρατίας που θα απολαμβάνουμε, ο κ. Λαζαρίδης θα κλειστεί στη φυλακή μαζί με καμιά 400αριά φίλους και συγγενής – όπως καληώρα συμβαίνει στην Τουρκία με τον Εκρέμ Ιμάμογλου που ούτε αυτός είχε καλοστεκούμενο πτυχίο.

Η κομματική λύσσα υπερβαίνει κάθε όριο, δεν επιτρέπει να λειτουργήσει στοιχειωδώς το μυαλό, να κρίνει, να συγκρίνει. «Γιούργια στον νταβά με τα κουλούρια» –ο Μητσοτάκης g@miet@ai, να παραιτηθεί ο Λαζαρίδης, να τυφεκιστεί ο Γεραπετρίτης, να εξοριστεί ο Σκέρτσος–, να αναποδογυρίσουμε τον νταβά, και μετά όποιος προλάβει.

Τα έμπειρα αρπακτικά θα πάρουν τα καλύτερα κουλούρια. Ο κ. Τσίπρας τις τράπεζες, να πραγματοποιήσει το αταβιστικό όραμα κάθε πολιτικού, να διαχειρίζεται αυτός όλον τον κοινωνικό πλούτο. Γιατί το 2012 και 2015 τα χρηματοκιβώτια των τραπεζών δεν άδειαζαν επειδή μας λήστευαν προτεστάντες τραπεζίτες αλλά επειδή εμείς αποσύραμε τρομοκρατημένοι τις καταθέσεις μας· να τις στείλουμε στο εξωτερικό ή να τις θάψουμε σε σεντούκια.

Οπως η μητέρα της τότε αναπληρωτού υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη: σήκωσε 200.000 ευρώ γιατί ήταν «οι οικονομίες μιας ζωής… Φοβήθηκα και τα πήρα σπίτι». Προτιμούσε να της τα αφήσει κληρονομιά παρά να της εμπιστευθεί τη διαχείριση ως υπουργού του αταβιστή βουλιμικού Αλέξη Τσίπρα.

Αποκάλεσα «ταλαντούχο» τον κ. Λαζαρίδη γιατί είναι αντάξιος του Άδωνη Γεωργιάδη, και ας έχει πτυχίο ιδιωτικού κολλεγίου και όχι του «Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» – σου κόβεται η αναπνοή ώσπου να πεις όλον τον τίτλο. Η πολυτιμότερη πολιτική γνώση που μπορεί να προσφέρει τέτοιο πτυχίο είναι να μάθεις τα κόλπα, πώς καταφέρνεις να κάνεις να «αποτυχαίνουν οι δημοκρατίες», όπως η αθηναϊκή, από τον οξύτατο πολιτικό ανταγωνισμό· ώστε να εμφανιστεί τελικά ο Φίλιππος (ή ο Παπαδόπουλος) να πει στους ρήτορες «παιδιά, πηγαίνετε σπίτια σας· έχουμε και άλλες δουλειές». Πρώτος «Φίλιππος» του κ. Γεωργιάδη ήταν ο Γεώργιος Καρατζαφέρης. Τώρα φαίνεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ενώ ο κ. Λαζαρίδης διαλύει τη δημοκρατία χωρίς γνώσεις, με το ταλέντο του μόνο, παριστάνοντας ότι την υπηρετεί προσκολλώμενος στον εκάστοτε δεξιό ηγέτη – μελλοντικά, και στον κ. Γεωργιάδη, ενδεχομένως. Δυστυχώς είναι τόσοι πολλοί αυτοί που κάνουν το ίδιο, ώστε τελικά ο κ. Γεωργιάδης θα μαζέψει όλα τα κουλούρια και θα «συμμαζέψει» τη δημοκρατία, να την σώσει. Αρχίζοντας από τους ανθέλληνες ενωσιακούς δικαστές.