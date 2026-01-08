Σε ένα παιχνίδι που θα… ξεχαστεί γρήγορα ποιοτικά, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες, κάμπτοντας την αντίσταση της Βίρτους Μπολόνια με 84-71 στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague, βάζοντας τέλος στο σερί των δύο εντός έδρας ηττών του.

Οι Πράσινοι είχαν το έλεγχο του αγώνα σχεδόν σε όλη τη διάρκεια, με τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν να πλησιάσουν συνεχώς στο σκορ, όμως το σύνολο του Εργκίν Αταμάν είχες τις λύσεις επιθετικά να κρατήσει τη διαφορά σε καλά επίπεδα, φτάνοντας στο τελικό αποτέλεσμα.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν με 21 πόντους, ενώ εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ρισόν Χολμς με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Τζέντι Όσμαν να προσθέτει άλλους 11. Από την άλλη πλευρά, ο Κάρσεν Έντουαρντς σταμάτησε στους 24 πόντους, με τον Ματ Μόργκαν να έχει 12.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με ένταση και γρήγορο ρυθμό, αλλά οι δύο ομάδες ήταν αρκετά νευρικές με αποτέλεσμα να είναι άστοχες, κάτι που φάνηκε από το γεγονός πως το σκορ ήταν στο μόλις στο 6-4 μετά από 5 λεπτά αγώνα. Μετά το πρώτο τάιμ άουτ, ο αγώνας ήτα εμφανώς καλύτερος, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει πόντους από μακριά και να φτάνει στο +5 (18-13) στο 9′. Οι Πράσινοι δεν σταμάτησαν εκεί και στο τελευταίο λεπτό έφτασαν στο +10 (23-13), με τη Βίρτους να μειώνει σε 23-15 με τη λήξη της πρώτης περιόδου.

Ο Παναθηναϊκός έτρεξε ένα 4-0 στην εκκίνηση του δεύτερου δεκαλέπτου κάνοντας το 27-15 στο 12′, κρατώντας μια διψήφια διαφορά. Οι Ιταλοί αντέδρασαν και στο 15′ μείωσαν σε 29-24 και 31-27 στο 16′. Όμως η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είχε αντίδραση πηγαίνοντας στο +9 (36-27) στο 17′. Η απάντηση της Βίρτους ήρθε άμεσα πλησιάζοντας με το 36-31 στο 19′. Το πρώτο μέρος έκλεισε έτσι στο 39-33 υπέρ των Πράσινων χάρη στο buzzer beater του Κέντρικ Ναν.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Παναθηναϊκό να πατά καλύτερα και να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο φτάνοντας στο +11 (48-37) στο 24′, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε στο +13 με το 53-40 στο 26′. Η διαφορά παρέμενε σε αυτά τα επίπεδα, με τους γηπεδούχους να μην μπορούν να ξεφύγουν κι άλλο, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν περισσότερο. Έτσι η τρίτη περίοδο έκλεισε στο 56-48 υπέρ του «τριφυλλιού».

Το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τη Βίρτους αν μειώνει σε 59-53 στο 31′, αλλά ο Παναθηναϊκός είχε τις επιθετικές λύσεις να μην επιτρέψει κάτι παραπάνω στους Ιταλούς και με πρωταγωνιστή τον Ρογκαβόπουλο έφτασε στο +13 με το 66-53 στο 33′. Στη συνέχεια, παρά τις προσπάθειες της Βίρτους ο Παναθηναϊκός κρατούσε διψήφια τη διαφορά η οποία έφτασε το +16 (76-60) στο 37′. Κάπου εκεί το ματς απέκτησε… διαδικαστικό χαρακτήρα με τους Πράσινους να καθαρίζουν την υπόθεση νίκη με το τελικό 84-71.

Τα δεκάλεπτα: 23-15, 39-33, 56-48, 84-71

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 4 (1/5 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 5 ασίστ, 2 λάθη), Όσμαν 11 (1/4 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Χολμς 16 (9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος, 2 μπλοκ), Σλούκας 5 (1/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 7 (1), Σαμοντούροβ, Γκραντ 7 (4 ασίστ), Ναν 21 (4/12 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7/7 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Φαρίντ 2, Ερνανγκόμεθ 9 (1/3 τρίποντα,8 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Γιούρτσεβεν 2 (4 ριμπάουντ)

ΒΙΡΤΟΥΣ (Ιβάνοβιτς): Έντουαρντς 24 (6/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 λάθη), Παγιόλα 6 (1/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιανγκ (7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Σμάιλαγκιτς 2, Τέιλορ 6 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Άλστον, Χάκετ 6 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μόργκαν12 (2/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Τζάλοου 3, Ντιουφ 2 (2 κλεψίματα), Ακέλε 10 (6 ριμπάουντ)