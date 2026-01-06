Ο Άρης επικράτησε με 2-0 του Παναιτωλικού στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και προκρίθηκε στον ημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό σε νοκ άουτ παιχνίδι. Οι «κίτρινοι» καθόρισαν το αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο, χάρη σε δύο εντυπωσιακά γκολ από τους Λορέν Μορόν και Ούρος Ράτσιτς, με ασίστ και των δύο από τον Γκαμπριέλ Μισεουί.

Στην αρχική ενδεκάδα ο Μανόλο Χιμένεθ εμπιστεύτηκε τον Μισεουί στην αριστερή πλευρά, ενώ ο Μορόν αγωνίστηκε στην κορυφή της επίθεσης με τον Κάρλες Πέρεθ δίπλα του. Οι Μόντσου και Ράτσιτς κάλυψαν τον άξονα, με τον Παναγίδη σε ρόλο επιτελικού μέσου. Στην άμυνα ξεχώρισε η επιστροφή του Φαμπιάνο Λέισμαν.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ισορροπημένο, με ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες, χωρίς όμως να αλλάξει το σκορ. Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να μειώσει, με τον Μάτσαν να χάνει δύο καλές στιγμές, ενώ ο Άρης είχε ευκαιρίες με τους Γένσεν, Πέρεθ και Καντεβέρε.