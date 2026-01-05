Την ώρα που ο Άρης μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό, ο Ρούμπεν Ρέγες κινείται με γρήγορους ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι, προσπαθώντας να κλείσει ακόμη δύο ανοιχτά ζητήματα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας και η απόκτηση στόπερ, με τη θέση του αριστερού μπακ να αποτελεί την πιο άμεση προτεραιότητα για τον τεχνικό διευθυντή των «κιτρινόμαυρων».

Όπως έχουν σημειώσει τα «ΝΕΑ», ο Ρέγες δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εύρεση αριστερού μπακ, στρέφοντας το ενδιαφέρον του σε ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται σε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά.

Η συγκεκριμένη αγορά είναι το βελγικό πρωτάθλημα και ο παίκτης που ξεχωρίζει είναι ο Ναζίνιο της Σερκλ Μπριζ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 22χρονος Πορτογάλος βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Ρέγες, ωστόσο η περίπτωσή του χαρακτηρίζεται απαιτητική σε αρκετά επίπεδα, με το οικονομικό να αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Ο Ναζίνιο κοστολογείται ακριβά, ενώ ταυτόχρονα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Τράμπζονσπορ, την ώρα που το περασμένο καλοκαίρι υπήρξαν δημοσιεύματα που τον συνέδεαν έντονα με τη Ρεάλ Μπέτις.

Λαμβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθμό δυσκολίας, ο Ρέγες δεν μένει μόνο σε αυτή την επιλογή και διατηρεί ενεργές τις εναλλακτικές λύσεις του, με μία από αυτές να είναι και αρκετά γνώριμη στην ελληνική αγορά.