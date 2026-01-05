Δημοφιλή
- 1
Κάτι συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο
- 2
Ο Ιωάννης Καποδίστριας μας μάρανε
- 3
Έντονη κακοκαιρία από τη Δευτέρα: 8 μποφόρ, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά
- 4
Στο τραπέζι άλλες τρεις φρεγάτες Belh@rra - Ποιες άλλες προτάσεις εξετάζονται
- 5
Επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Σκοτώθηκαν 32 υπήκοοι Κούβας
- 6
Γιώργος Παπαδάκης: Λύγισε η αρχισυντάκτρια του Καλημέρα Ελλάδα: «Έφυγε ένα κομμάτι της ζωής μου» (video)
- 7
Ο Ι. Καποδίστριας για τους Άγγλους: «Βλέπεις αυτούς, είναι Τούρκοι…».Ν. Δραγούμης, Τόμος Α΄
- 8
«Καποδίστριας»: Το γεύμα των ΝΕΩΝ με τον Γιάννη Σμαραγδή - Οι αποκαλύψεις του σκηνοθέτη για την ταινία
- 9
Η «χειρότερη» Δευτέρα του χρόνου μέσα από το σκίτσο του Αρκά
- 10
Ανατροπή στα ακίνητα: Έρχεται ο ΜΑΤΑ – Τι πρέπει να ξέρει κάθε ιδιοκτήτης
Βαγγέλης Παυλίδης: Διπλό χτύπημα με μαγεία και έφτασε τα 23 γκολ σε 30 εμφανίσεις
Μετά τα 43 γκολ που σημείωσε μέσα στο 2025, ο 27χρονος φορ δεν άφησε το πόδι από το γκάζι και φρόντισε να στείλει από νωρίς μήνυμα και για το 2026
Παναθηναϊκός: Ανακοινώνονται Τσάβες και Παντελίδης
Μέσα στην Κυριακή (04.01) αναμένεται να ανακοινωθεί η απόκτηση του Λούκας Τσάβες από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, καθώς και η πρόωρη ένταξη του Παύλου Παντελίδη στο ρόστερ των Πράσινων. Ο Αργεντινός τερματοφύλακας πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ, ενώ ο Παντελίδης είναι προγραμματισμένο να κάνει ιατρικά και εργομετρικά την […]
Στρεφέτσα: «Ο τίτλος μάς ανοίγει την όρεξη για πολλούς περισσότερους»
Ο Ολυμπιακός έπαιξε κόντρα στον αξιόμαχο ΟΦΗ, όμως στην παράταση έδειξε την ποιότητα και το βάθος του, επικρατώντας με 3-0 και κατακτώντας το Betsson Super Cup, τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα μίλησε στο flash interview, τονίζοντας τη σημασία της κατάκτησης του τροπαίου, αλλά και τη νοοτροπία που […]
Θέμα χρόνου η ανακοίνωση του Τετέ από τη Γκρέμιο
Σε ανταλλαγή εγγράφων βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και η Γκρέμιο για τη μεταγραφή του 25χρονου εξτρέμ στον βραζιλιάνικο σύλλογο. Λεπτομέρειες απομένουν για να ολοκληρωθεί το deal, ενώ οι Βραζιλιάνοι αναφέρουν ότι είναι καθαρά θέμα χρόνου η ανακοίνωση της επιστροφής του Τετέ στην ομάδα από το Πόρτο Αλέγκρε. Όπως υποστηρίζουν στην πατρίδα του Τετέ, ο Παναθηναϊκός θα […]
Συγχαρητήρια της ΚΑΕ Ολυμπιακός στην ποδοσφαιρική ομάδα για το Betsson Super Cup
Η οικογένεια του Ολυμπιακού πανηγυρίζει ακόμη έναν τίτλο, με την ΚΑΕ να στέλνει δημόσια τα συγχαρητήριά της στην ποδοσφαιρική ομάδα για την επιτυχία στο Betsson Super Cup. Οι «ερυθρόλευκοι» του μπάσκετ προχώρησαν σε ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη χαρά και την υπερηφάνεια τους για τη νέα διάκριση του συλλόγου. Συγκεκριμένα, στο μήνυμά της η […]