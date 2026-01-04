Τη στιγμή που ο Άρης κορυφώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό, ο Ρούμπεν Ρέγες… τρέχει για τα ανοικτά μεταγραφικά μέτωπα.

Αριστερό μπακ και στόπερ μονοπωλούν την καθημερινότητα του Ισπανού τεχνικού διευθυντή, με το περισσότερο βάρος να πέφτει στην πρώτη θέση. Και όχι άδικα, από τη στιγμή που υπάρχει μόνο ο Μάρτιν Φρίντεκ και με τον Χάμζα Μεντίλ να παραμένει στα… πιτς έως τις αρχές Φλεβάρη.

Ο Ρέγες έχει επικεντρωθεί σε μία συγκεκριμένη περίπτωση τις τελευταίες μέρες, από ένα πρωτάθλημα το οποίο γνωρίζει καλά. Συνάμα, όμως, κρίνεται και δύσκολη, οπότε το στέλεχος του Άρη έχει και 1-2 εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν καρποφορήσουν οι προσπάθειές του. Μία από αυτές, μάλιστα, είναι γνώριμη στο ελληνικό κοινό.

Οσον αφορά το κέντρο της άμυνας, η περίπτωση του Φεντερίκο Μπάρμπα είναι από εκείνες που έχει ξεχωρίσει ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες μέχρι στιγμής στις αναζητήσεις του για κεντρικό αμυντικό. Ο Ιταλός στόπερ θέλει να φύγει από την Περσίμπ της Ινδονησίας και έχει στοιχεία που αρέσουν στον Ρέγες.

Παρά την αδυναμία στο κομμάτι της ταχύητας, ο Μπάρμπα έχει το πλεονέκτημα του αριστερού ποδιού και της ικανότητας με τη μπάλαν στα πόδια. Μία περίπτωση που ο Ρέγες χειρίζεται προσωπικά με διαδοχικές επαφές που έχει με την πλευρά του ποδοσφαιριστή στα τελευταία 24ωρα.

Ο Μπάρμπα, πάντως, δεν είναι ο μοναδικός στόπερ με τον οποίο έχει ασχοληθεί ο Άρης και έχει σύνδεση με την Ιταλία. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακόμα κεντρικοί αμυντικοί που προέρχονται από τη Serie A και μέσα στις επόμενες μέρες θα φανεί που θα κάτσει… η μπίλια.