Ενδεκάδα βασικών… και επιστροφών παρατάσσει ο Μανόλο Χιμένεθ στο πρώτο παιχνίδι του Αρη για το 2026, με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο “Κλεάνθης Βικελίδης”.

Ο Γκάμπριελ Μισεουί και ο Φαμπιάνο Λέισμαν είναι τα σημεία αναφοράς στο αρχικό σχήμα, όπως και ο νεοπαοκτηθέντας Οτμάν Μπουσαΐντ που ξεκινάει από τον πάγκο.

Ο Μισεουί θα παίξει στα αριοστερά και ο Φαμπιάνο στα στόπερ δίπλα στον Ρόουζ. Επιστροφή μετά από δύο μήνες και για Καντεβέρε. «Πρώτη» για τον 18χρονο στόπερ Δημήτρη Κάμτση που μόλις χθες υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο.

Η ενδεκάδα του Άρη: Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Φαντιγκά – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Παναγίδης, Μισεουί, Μορόν

Στον πάγκο οι: Διούδης, Καντεβέρε, Φρίντεκ, Νινγκ, Ντούντου, Παπασαραφιανός, Κάμτσης, Μπουσαΐντ, Γιαννιώτας