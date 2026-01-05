Ξεκίνησε ως συνήθεια και πλέον έχει καθιερωθεί από τον Μανόλο Χιμένεθ.

Για ακόμη μία φορά ο Ανδαλουσιανός αποφάσισε να μην γίνει γνωστή η αποστολή του Άρη και συγκεκριμένα για την αυριανή (06/01) αναμέτρηση Κυπέλλου κόντρα στον Παναιτωλικό.

Η ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το πρώτο ματς του 2026, το οποίο είναι και από τα πιο κρίσιμα του Ιανουαρίου. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να οδηγήσει τους Θεσσαλονικείς στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος, όπου περιμένει ο Παναθηναϊκός.

Ο Χιμένεθ μέτρησε αρκετά… δώρα στη διάρκεια της διακοπής και συγκεκριμένα εννέα (!) νέα πρόσωπα, μαζί με τον Οτμάν Μπουσαΐντ ο οποίος αποτέλεσε την πρώτη μεταγραφή του χειμώνα.

Ο Βέλγος εξτρέμ αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή, όπως και οι Φαμπιάνο, Διούδης, Ράτσιτς, Φαντιγκά, Γένσεν και Καντεβέρε που απουσίασαν από το τελευταίο ματς του 2025 κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ερωτηματικό είναι η παρουσία των Σούντμπεργκ και Δώνη που προσφάτως επανήλθαν από τραυματισμό, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος τους.

Δεν θα… χαρίσει ο Μανόλο

Παρότι μιλάμε για Κύπελλο και ο αντίπαλος δεν είναι μεγάλης δυναμικής, ο προπονητής του Άρη αναμένεται να παρατάξει επί το πλείστον βασικούς. Ένα από τα ερωτηματικά είναι στο τέρμα ανάμεσα σε Αθανασιάδη και Διούδη, όπως και στα δεξιά της άμυνας ανάμεσα σε Φαντιγκά και Τεχέρο. Στα στόπερ, προβάδισμα έχουν οι Ρόουζ-Άλβαρο, με τον Φαμπιάνο να διεκδικεί και αυτός μία θέση. Την αμυντική τετράδα θα κλείσει ο Φρίντεκ, στα αριστερά.

Μόντσου και Ράτσιτς θα είναι στα χαφ, με τον Παναγίδη λίγο πιο μπροστά και τον Μορόν στην κορυφή. Ο Πέρεθ στα δεξιά της επίθεσης και ένας εκ των Γένσεν-Μισεουί στα αριστερά.