Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν πτώση άνω του 10% την Παρασκευή, συνεχίζοντας τη διολίσθηση των προηγούμενων ημερών, μετά τη δήλωση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ανοικτή για την υπόλοιπη διάρκεια της εκεχειρίας, σύμφωνα με όσα ισχύουν και στον Λίβανο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχώρησαν κατά 11,12 δολάρια ή 11,2%, στα 88,27 δολάρια το βαρέλι στις 13:11 GMT. Αντίστοιχα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημείωσε πτώση 11,40 δολαρίων ή 12%, διαμορφούμενο στα 83,29 δολάρια το βαρέλι.

«Τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν δείχνουν αποκλιμάκωση όσο η εκεχειρία παραμένει σε ισχύ. Τώρα πρέπει να δούμε αν ο αριθμός των τάνκερ που διαπλέουν τα Στενά θα αυξηθεί σημαντικά», ανέφερε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo.

Οι τιμές είχαν ήδη κινηθεί πτωτικά νωρίτερα, καθώς οι πιθανές περαιτέρω συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν το Σαββατοκύριακο, σε συνδυασμό με την δεκαήμερη εκεχειρία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ενίσχυσαν τις ελπίδες των επενδυτών ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ίσως πλησιάζει στο τέλος του.

Δηλώσεις Τραμπ για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν

Αναφερόμενος σε κρίσιμο σημείο των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Τεχεράνη προσφέρθηκε να μην κατέχει πυρηνικά όπλα για περισσότερα από 20 χρόνια.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να επιτύχουμε μια συμφωνία με το Ιράν», ανέφερε ο Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Σήμερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε μήνυμα στην πλατφόρμα Truth Social, εκφράζοντας ικανοποίηση για την ανακοίνωση του Ιράν.

Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος Τραμπ έγραψε: “Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτά και έτοιμα για απρόσκοπτη διέλευση. Ευχαριστώ!”

Το μήνυμα αυτό προκάλεσε ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς αναφέρεται στην πλήρη επαναλειτουργία του Στενού του Ιράν, γεγονός με γεωπολιτικές και ενεργειακές προεκτάσεις.