Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου θα πραγματοποιηθεί και φέτος το καλοκαίρι με το ιταλικής σημαίας πλοίο AF Marina, το οποίο αντικαθιστά το πλοίο Daleela που εκτέλεσε τα δρομολόγια τα προηγούμενα χρόνια.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, ανακοίνωσε ότι τα πρώτα δρομολόγια θα ξεκινήσουν από το λιμάνι της Λεμεσού στις 29 Μαΐου. Το τελευταίο ταξίδι, από τον Πειραιά προς τη Λεμεσό, έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Συνολικά, το πλοίο θα εκτελέσει 22 δρομολόγια μετ’ επιστροφής, σύμφωνα με τη συμβατική υποχρέωση της εταιρείας Scandro Holding.

Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε αύξηση των ναύλων, καθώς τα καύσιμα του πλοίου είχαν εξασφαλιστεί πριν από τη πρόσφατη άνοδο των τιμών.

Οι κρατήσεις και η αγορά εισιτηρίων θα είναι δυνατές από τις 22 Απριλίου. Η κ. Χατζημανώλη ανέφερε ότι το AF Marina θα προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες και παροχές στους επιβάτες.

Όπως σημείωσε, το πλοίο διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό καμπινών, όλες με ιδιωτικό μπάνιο και τουαλέτα. Παράλληλα, αυξάνεται η χωρητικότητα επιβατών και προβλέπεται η μεταφορά κατοικιδίων, τα οποία θα φιλοξενούνται σε καμπίνες και όχι σε ειδικούς χώρους, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες ταξιδιού τους.