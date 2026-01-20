Ο εικαστικός δημιουργός Ανδρέας Finch ή Finch of Athens, όπως είναι ευρύτερα γνωστός σε συνεργασία με την Art Place – Kyriakos Petalidis gallery, παρουσιάζει την έκθεση ‘Περί Πτερύγων Ανέμων – Τα Αθηναϊκά Περίπτερα’

Πρόκειται για μια αποτύπωση της ιστορίας και της εξέλιξης των περίπτερων της Αθήνας, μέσα από 20 τρισδιάστατες, ποικίλων μεγεθών, εικαστικές δημιουργίες ιστορικών περιπτέρων όπως αυτά εμφανίζονται σε φωτογραφικές απεικονίσεις.

Η έκθεση, που είναι απόρροια μακροχρόνιας έρευνας, του Ανδρέα Finch καταγράφει και παρουσιάζει τη σταδιακή πορεία των αθηναϊκών περιπτέρων από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα, με έμφαση στην ιστορική, αρχιτεκτονική και την λαογραφική τους εξέλιξη στον χρόνο.

Η δημιουργική αποτύπωση ξεκινάει από τα πρώτα πολυγωνικά κιόσκια της πλατείας Συντάγματος όπως παρουσιάζονται στις καρτ-ποστάλ της εποχής, παρουσιάζεται το πρώτο ‘’Μινιόν’’ στα Χαυτεία, οι ‘’Μούσες’’ της πλατείας Ομονοίας, μέχρι τον ‘’Κουτάλα’’ της Γλυφάδας και το περίπτερο που κατέρρευσε στην οδό Πανεπιστημίου, κατά τη διάρκεια των έργων του metro το 1997.

Το σκεπτικό της έκθεσης θα παρουσιάσουν, ο συγγραφέας Θανάσης Κάππος, η αρθρογράφος Έλενα Ντάκουλα, ο καλλιτεχνικός επιμελητής Κυριάκος Πεταλίδης και ο δημιουργός Ανδρέας Finch.

Η έκθεση Περί Πτερύγων Ανέμων – Τα Αθηναϊκά Περίπτερα που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, θα φιλοξενηθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων – Φουαγιέ, από τις 22 Ιανουαρίου έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Ώρες επίσκεψης: Δευτέρα – Σάββατο 10πμ–9μμ & Κυριακή 10πμ–3μμ

Είσοδος Ελεύθερη