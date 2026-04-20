Ο ηθοποιός Πάτρικ Μαλντούν (Patrick Muldoon), γνωστός από τις δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές «Days of Our Lives» και «Melrose Place», πέθανε αιφνιδίως σε ηλικία 57 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός και παραγωγός υπέστη καρδιακή προσβολή στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς την Κυριακή, όπως επιβεβαίωσε ο μάνατζέρ του στο Variety.

Από το 1992 έως το 1995, ο Μαλντούν υπήρξε ο πρώτος που ενσάρκωσε τον χαρακτήρα Austin Reed στη μακροχρόνια σειρά «Days of Our Lives». Επέστρεψε στον ίδιο ρόλο το 2011, παραμένοντας μέχρι το 2012 και κερδίζοντας ξανά την αγάπη του κοινού.

Το 1991 είχε εμφανιστεί στη νεανική σειρά «Saved by the Bell» ως Jeffrey Hunter, ενώ την περίοδο 1995-1996 πρωταγωνίστησε στη σαπουνόπερα «Melrose Place», υποδυόμενος τον «κακό» Richard Hart.

Στον κινηματογράφο, ξεχώρισε το 1997 με τον ρόλο του Zander Barcalow στην ταινία επιστημονικής φαντασίας «Starship Troopers», σε σκηνοθεσία του Πολ Βερχόφεν (Paul Verhoeven).

Ως παραγωγός, ο Μαλντούν δραστηριοποιήθηκε μέσω της εταιρείας του Storyboard Productions, συμμετέχοντας σε ταινίες όπως «The Tribes of Palos Verdes», «Arkansas», «Marlowe» και «Riff Raff». Είχε επίσης αναλάβει την παραγωγή της επερχόμενης ταινίας «Kockroach» με πρωταγωνιστή τον Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth).

Μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, είχε αναρτήσει στο Instagram: «Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχω σε αυτό το καταπληκτικό έργο, το “KOCKROACH”, σε σκηνοθεσία Ματ Ρος και με πρωταγωνιστές τους Κρις Χέμσγουορθ, Τέιρον Έγκερτον, Ζαζί Μπιτς και ‘Αλεκ Μπάλντουιν. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία».

Ο τελευταίος του ρόλος ήταν στο αστυνομικό θρίλερ «Dirty Hands», στο πλευρό της Ντενίζ Ρίτσαρντς (Denise Richards) και του Μάικλ Μπιτς (Michael Beach), το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στον μήνα.