Νέα Υόρκη 1945. Ο 17χρονος Στάνλεϊ Κιούμπρικ προσλαμβάνεται ως φωτογράφος στο περιοδικό «Look». Το περιοδικό ενδιαφέρεται για στιγμιότυπα που καταγράφουν την καθημερινότητα και στον νεαρό Κιούμπρικ ανατίθεται το θέμα «Ζωή και έρωτας στο μετρό της Νέας Υόρκης».

Εκείνος κρεμά τη μηχανή στον λαιμό του. Προσαρμόζει ένα κρυφό καλώδιο απελευθέρωσης του κλείστρου μέσα στην τσέπη του παλτού του ώστε να φωτογραφίζει χωρίς να γίνεται αντιληπτός και ξεκινά τις νυχτερινές διαδρομές στον υπόγειο σιδηρόδρομο από τα μεσάνυχτα έως τις έξι το πρωί. Καταναλώνει ολόκληρα φιλμ για να κρατήσει τελικά λίγα μόνο καρέ, στα οποία έχει καταγράψει αυθόρμητες και βαθιά ανθρώπινες στιγμές. Και θα πει αργότερα ότι «οι συρμοί του μετρό της Νέας Υόρκης είναι μια κινούμενη αίθουσα ανάγνωσης, ένας τόπος για ερωτευμένους και, μετά τις 11 το βράδυ, ένα πρόχειρο καταφύγιο για ύπνο».

Δεκαοκτώ ασπρόμαυρα καρέ από αυτή τη σειρά, που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ ως σήμερα, βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας καθώς θα παρουσιαστούν από την γκαλερί Ντάνκαν Μίλερ με έδρα το Λος Αντζελες (μαζί με έργα της σύγχρονης φωτογράφου Ζακλίν Γουντς) στη διεθνή έκθεση φωτογραφίας Photography Show της Νέας Υόρκης από τις 22 έως τις 26 Απριλίου. Και συνθέτουν ένα εντυπωσιακό, αφηγηματικά δομημένο πορτρέτο της αστικής ζωής της Νέας Υόρκης στην περίοδο αμέσως μετά τον πόλεμο, αλλά και μια σπάνια ευκαιρία στους φιλότεχνους να γνωρίσουν τις απαρχές της κινηματογραφικής ματιάς του σκηνοθέτη εμβληματικών ταινιών όπως «2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος» και «Μάτια ερμητικά κλειστά».

Οσοι έχουν την εντύπωση ότι έχουν δει στο παρελθόν υλικό από την πρώιμη φωτογραφική καριέρα του σκηνοθέτη – η οποία σταμάτησε το 1951, όταν γύρισε τις δύο πρώτες μικρού μήκους ταινίες του και έληξε ο πενταετής γάμος του με την αγαπημένη του από το σχολείο, Tόμπα Μετζ – δεν κάνουν λάθος. Πράγματι, πριν από οκτώ χρόνια, 120 φωτογραφίες από την περίοδο του «Look» παρουσιάστηκαν στην περιοδεύουσα έκθεση «Μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα», που εγκαινιάστηκε στο Μουσείο της Πόλης της Νέας Υόρκης και συνοδεύτηκε από ομώνυμη έκδοση του οίκου Taschen. Οι συγκεκριμένες, ωστόσο, που παρουσιάζει τώρα η γκαλερί Ντάνκαν Μίλερ, δεν έχουν εκτεθεί ποτέ δημόσια, καθώς δεν είχαν δημοσιευθεί στο περιοδικό.

Το ερώτημα είναι πώς οι βρέθηκαν επίμαχες φωτογραφίες στην κατοχή της γκαλερί: από το 2012 αγοράζει μεγάλες φωτογραφικές συλλογές για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προγράμματος που έχει καθιερώσει «Η καθημερινή σας φωτογραφία» στο πλαίσιο του οποίου στέλνει σε καθημερινή βάση στους συνδρομητές της φωτογραφίες προς αγορά σε προνομιακές τιμές. Και τα αδημοσίευτα καρέ του Κιούμπρικ βρέθηκαν, σύμφωνα με την γκαλερί, σε μια από αυτές τις μαζικές αγορές.