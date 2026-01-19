Η Μαρία Καρυστιανού, σε νέες δηλώσεις της στο OPEN το πρωί της Δευτέρας 19/1, παρουσίασε το νέο της πολιτικό εγχείρημα, περιγράφοντάς το ως «κόμμα χωρίς ταμπέλες, με συγκεκριμένες αξίες και χωρίς τη συμμετοχή ενεργών πολιτικών». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα των αμβλώσεων, εκφράζοντας τη δική της προσωπική θέση, η οποία έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, η παιδίατρος και πολιτικός τόνισε ότι πρόκειται για ένα «σημαντικό ηθικό ζήτημα» και παράλληλα υπογράμμισε ότι σέβεται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελεύθερη βούληση της γυναίκας, αφήνοντας τη λύση στη δημόσια διαβούλευση. Οι δηλώσεις της σχολιάστηκαν έντονα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος τόνισε ότι «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω» και κάθε γυναίκα έχει το δικαίωμα να ορίζει το σώμα της.

Οι δηλώσεις για τις αμβλώσεις

«Σέβομαι την ελεύθερη βούληση, είναι σημαντική και κατοχυρωμένη συνταγματικά. Είναι ένα θέμα δημόσιας διαβούλευσης, ας αποφασίσει η κοινωνία τι θέλει να γίνει», σημείωσε αρχικά, ενώ στη συνέχεια ανέφερε:

«Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο θέμα των αμβλώσεων γιατί αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, δικό της είναι το σώμα, αλλά και τα δικαιώματα του εμβρύου. Εγώ είμαι παιδίατρος και διχάζομαι, δεν μπορώ να τα ιεραρχήσω.

Μια γυναίκα μπορεί να αποφασίσει βεβαίως για το σώμα της, όμως στην περίπτωση των αμβλώσεων υπάρχει ένα άλλο ηθικό θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ ή τι πιστεύετε εσείς. Στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, οι περισσότεροι θα έχουν καλύτερη άποψη και γνώμη και είναι πιο δημοκρατικό. Μιλάμε για μια ζωή που μόλις γεννάται. Η επιστήμη μου με έχει βάλει σε μια θέση να τα βλέπω τα πράγματα φροντίζοντας και τη ζωή που μόλις έχει δημιουργηθεί, κατανοώντας πλήρως και το δικαίωμα της γυναίκας.

Από τη στιγμή που χτυπάει η καρδιά, είναι μια ζωή που έχει δημιουργηθεί και μετά από κάποιες εβδομάδες, ακόμα και τα παιδιά που έχουν βγει με καισαρική – πηγαίνετε να δείτε στις μονάδες θεραπείας νεογνών επιβιώνουν», τόνισε η ίδια.

Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, εκφράζοντας την αντίθεσή του.

Όπως είπε, «το πιο φοβερό είναι ότι αυτό ακούγεται από γιατρό. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν θα γυρίσουμε πίσω σε συζητήσεις που είναι λυμένες και κάθε γυναίκα και κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος να ορίζει το σώμα του. Τελεία και παύλα».

Για κίνδυνο οπισθοδρόμησης μιλά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης

Σε ανάρτησή του στο Facebook o Γαβριήλ Σακελλαρίδης, έγραψε:

Η υπεράσπιση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων δεν μπορεί να γίνεται α λα καρτ. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε αποσπασματικά ορισμένες όψεις τους και να αποσιωπούμε ή να υποβαθμίζουμε άλλες που αφορούν μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.

Η τοποθέτηση της Μ. Καρυστιανού για τις αμβλώσεις σήμερα στο Open, ως ζήτημα που απαιτεί «δημόσια διαβούλευση» επειδή δήθεν τίθενται σε αντιπαράθεση «τα δικαιώματα του εμβρύου» με τα δικαιώματα των γυναικών, είναι βαθιά προβληματική και άκρως επικίνδυνη. Και αυτό γιατί κουμπώνει –δυστυχώς– με μια διεθνή, συντονισμένη επίθεση της Ακροδεξιάς, που επιχειρεί να επαναφέρει την απαγόρευση των αμβλώσεων: από τις ΗΠΑ του Τραμπ μέχρι την Ουγγαρία του Όρμπαν.

Οι γυναίκες έχουν κατακτήσει το δικαίωμα στην άμβλωση ύστερα από δεκαετίες αγώνων, υπερασπιζόμενες την επιλογή, την αυτοδιάθεση του σώματός τους και το θεμελιώδες δικαίωμα στην υγεία.

Το άνοιγμα αυτής της συζήτησης από την Μ. Καρυστιανού δεν προμηνύει τίποτα θετικό για τη δικαιοσύνη, τις ελευθερίες και το κράτος δικαίου. Αντίθετα, πυκνώνει τα μαύρα σύννεφα σε μια συγκυρία όπου η κοινωνία δεν αντέχει άλλη οπισθοδρόμηση.