Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα ένα σχέδιο που προβλέπει τη δυνατότητα για γυναίκες από κράτη μέλη της ΕΕ, όπου οι αμβλώσεις περιορίζονται, να τερματίζουν την εγκυμοσύνη τους σε άλλο κράτος μέλος χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Η πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Η Φωνή μου, η Επιλογή μου» προτείνει τη δημιουργία ειδικού κονδυλίου από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ο στόχος είναι να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και ιατρικής φροντίδας για γυναίκες από χώρες που επιβάλλουν πλήρη απαγόρευση των αμβλώσεων, όπως η Μάλτα και η Πολωνία, ή περιορίζουν σημαντικά την πρόσβαση, όπως η Ιταλία και η Κροατία.

Παρά τη γενικότερη τάση στην Ευρώπη προς τη διεύρυνση της πρόσβασης στις αμβλώσεις — με το Ηνωμένο Βασίλειο να τις αποποινικοποιεί και τη Γαλλία να τις κατοχυρώνει συνταγματικά — παρατηρείται ταυτόχρονα άνοδος της επιρροής ακροδεξιών κομμάτων που αντιτίθενται σθεναρά στη διαδικασία.

Απόφαση της Κομισιόν τον Μάρτιο

Η πρόταση εγκρίθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο με 358 ψήφους υπέρ και 202 κατά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να αποφασίσει τον Μάρτιο αν θα προχωρήσει στην υιοθέτησή της, αν και προηγούμενες παρόμοιες πρωτοβουλίες πολιτών δεν είχαν πλήρη επιτυχία.

Οι υποστηρικτές της πρότασης — μεταξύ αυτών ακτιβιστές υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση και ευρωβουλευτές από την αριστερά έως την κεντροδεξιά — υπογραμμίζουν ότι το μέτρο θα συμβάλει στη μείωση επικίνδυνων πρακτικών και θα στηρίξει γυναίκες που δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα για να ταξιδέψουν στο εξωτερικό.

Αντίθετα, οι επικριτές της πρωτοβουλίας, κυρίως από την ακροδεξιά και ορισμένοι κεντροδεξιοί ευρωβουλευτές, θεωρούν ότι η πρόταση συνιστά παρέμβαση στους εθνικούς νόμους και στις παραδοσιακές χριστιανικές αξίες των κρατών μελών.