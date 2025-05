Μια μαύρη έγκυος γυναίκα που κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρή τον Φεβρουάριο εξακολουθεί να διατηρείται στη ζωή με την βοήθεια αναπνευστικού μηχανήματος, λόγω ενός νόμου της Τζόρτζια που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά τις έξι εβδομάδες.

Αν αυτό ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι επειδή υπάρχει κυριολεκτικά ένα επεισόδιο της σειράς «The Handmaid’s Tale» που αναφέρεται σε αυτό.

Και ενώ η τηλεοπτική σειρά που βασίζεται στο βιβλίο της Μάργκαρετ Άτγουντ από το 1985 μπορεί να έχει καταλάβει πολλά πράγματα σχετικά με την ψυχή του αυταρχισμού σε μία βίαια πατριαρχικής κοινωνίας, το να ζεις αυτή την πραγματικότητα είναι ακόμα πιο σοκαριστικό.

Όποιος πιστεύει ότι πρόκειται για τη ζωή του παιδιού της Adriana Smith, ίσως να βρίσκεται μακριά από την πραγματικότητα, σύμφωνα με άρθρο της δημοσιογράφου Tayo Bero στον Guardian.

Δεν είναι σαφές αν το μωρό της Smith θα επιβιώσει και, σύμφωνα με την οικογένεια, το Emory University Hospital τη διατηρεί σε μηχανική υποστήριξη επειδή το νοσοκομείο φοβάται να παραβιάσει τον νόμο της Τζόρτζια.

Εν τω μεταξύ, οι νομοθέτες της πολιτείας και οι αντιτιθέμενοι του δικαιώματος στην άμβλωση ή pro-lifers έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και δεν θέλουν να συνδεθούν με την εικόνα αυτής της τραγικής κατάστασης.

Σε ένα δελτίο τύπου στα μέσα Μαΐου, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Τζόρτζια διευκρίνισε ότι ο νόμος της πολιτείας κατά των αμβλώσεων δεν απαιτεί να διατηρηθεί η Smith στη ζωή.

«Δεν υπάρχει τίποτα στον Νόμο για τη Ζωή που να υποχρεώνει τους ιατρούς να διατηρούν μια γυναίκα σε μηχανική υποστήριξη μετά τον εγκεφαλικό θάνατο», αναφέρει η δήλωση. «Η αποσύνδεση από τη μηχανική υποστήριξη δεν είναι μια ενέργεια με σκοπό τον τερματισμό της εγκυμοσύνης».

Adriana Smith walked into the hospital 8 weeks pregnant with a headache. She was given medication and sent home. No CT scan. No further tests. The next day, she was in a coma. She’s been declared brain dead for over 90 days.

