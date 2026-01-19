Το 2026 ξεκίνησε με καλά νέα για εκατομμύρια μισθωτούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς η νέα φορολογική κλίμακα φέρνει σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν ακόμα και δύο μισθούς ετησίως. Το μεγαλύτερο όφελος θα έχουν οι νέοι έως 30 ετών, οι οικογένειες με παιδιά και όσοι έχουν μεσαία ή υψηλότερα εισοδήματα. Από τον πρώτο κιόλας μήνα, όσοι αμείβονται με πάνω από 10.000 ευρώ (700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό, χάρη στη μείωση των κρατήσεων φόρου εισοδήματος.

Με τη νέα φορολογική κλίμακα, από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι αλλαγές θα οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς:

Εργαζόμενος 25 ετών στην εστίαση, με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ, θα δει αύξηση 177,14 ευρώ τον μήνα, δηλαδή ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ – ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν σε δύο μισθούς.

Μισθωτός με δύο παιδιά και 1.776 ευρώ καθαρά θα έχει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα και συνολικό ετήσιο όφελος 1.200 ευρώ, περίπου τα δύο τρίτα ενός μισθού.

Τρίτεκνος με καθαρές αποδοχές 1.291 ευρώ θα κερδίσει 93 ευρώ τον μήνα ή 1.300 ευρώ ετησίως, ενώ πολύτεκνος με μισθό 1.800 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 4.100 ευρώ, δηλαδή πάνω από δύο μισθούς.

Στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά και αποδοχές 2.580 ευρώ θα επωφεληθεί με 1.100 ευρώ τον χρόνο ή 79 ευρώ τον μήνα.

Όσο αυξάνεται το εισόδημα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ελάφρυνση, ειδικά για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα. Ενδεικτικά, εργαζόμενος με τέσσερα παιδιά και ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα δει μείωση φόρου 4.100 ευρώ, δηλαδή αύξηση 292 ευρώ μηνιαίως.

Μηδενικό ή μικρό όφελος για χαμηλά εισοδήματα

Αντίθετα, το όφελος είναι περιορισμένο για όσους έχουν χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά.

Για παράδειγμα, υπάλληλος 32 ετών με 980 ευρώ μηνιαίως θα έχει ετήσιο όφελος μόλις 100 ευρώ ή 7,14 ευρώ τον μήνα.

Η νέα φορολογική κλίμακα

Η νέα φορολογική κλίμακα θα ισχύει για όλους τους φορολογούμενους – μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και αγρότες – και προβλέπει μειωμένους συντελεστές από την Πρωτοχρονιά του 2026.

Για όσους δεν έχουν εξαρτώμενα τέκνα, οι συντελεστές μειώνονται:

• από 22% σε 20% για εισόδημα 10.000,01 – 20.000 ευρώ

• από 28% σε 26% για 20.000,01 – 30.000 ευρώ

• από 36% σε 34% για 30.000,01 – 40.000 ευρώ

• από 44% σε 39% για 40.000,01 – 60.000 ευρώ.

Για φορολογούμενους με ένα παιδί, οι συντελεστές μειώνονται επιπλέον κατά 2 μονάδες, ενώ για δύο παιδιά η μείωση φτάνει τις 4 μονάδες στα πρώτα εισοδηματικά κλιμάκια. Όσο αυξάνονται τα τέκνα, τόσο μεγαλύτερη είναι η μείωση του φόρου.

Ειδικές προβλέψεις για οικογένειες και νέους

Οι τρίτεκνοι θα δουν σημαντικές ελαφρύνσεις, με συντελεστές που ξεκινούν από 9% για εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Για πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά, ο φόρος μηδενίζεται για τα πρώτα 20.000 ευρώ του ετήσιου εισοδήματος.

Για νέους έως 25 ετών, οι συντελεστές 9% και 22% καταργούνται για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, ενώ για νέους 26-30 ετών ο φόρος μειώνεται στο 9% για το ίδιο εισοδηματικό κλιμάκιο.

Αυξήσεις στους μισθούς από τον πρώτο μήνα του 2026

Οι αλλαγές στις κλίμακες σημαίνουν μικρότερες κρατήσεις φόρου εισοδήματος από τον Ιανουάριο του 2026 για όσους έχουν καθαρές αποδοχές άνω των 700-800 ευρώ. Το μεγαλύτερο όφελος θα έχουν οι νέοι έως 30 ετών και οι οικογένειες με παιδιά.

Ενδεικτικά, εργαζόμενος χωρίς παιδιά και μισθό 980 ευρώ θα λάβει αύξηση 7,14 ευρώ, ενώ με 1.000 ευρώ καθαρά η αύξηση θα είναι 12,52 ευρώ τον μήνα.

Για εργαζόμενο με δύο παιδιά, η αύξηση φτάνει τα 16,82 ευρώ για μισθό 1.000 ευρώ, 71,54 ευρώ για 1.500 ευρώ και 117,06 ευρώ για 2.000 ευρώ μηνιαίως.

Για οικογένεια με τέσσερα παιδιά, οι καθαρές αποδοχές αυξάνονται κατά 13,8 ευρώ για μισθό 1.000 ευρώ, κατά 144,05 ευρώ για 1.500 ευρώ και κατά 209,03 ευρώ για 2.000 ευρώ.

Εργαζόμενος με 1.500 ευρώ καθαρά θα δει τον μισθό του να αυξάνεται στα 1.564 ευρώ, ενώ δημόσιος υπάλληλος με τα ίδια καθαρά θα λαμβάνει πλέον 1.575 ευρώ.