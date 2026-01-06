Μισθοί και συντάξεις αναμένεται να αυξηθούν από το 2026, καθώς οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και η νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού θα ενισχύσουν τα εισοδήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η μείωση της μηνιαίας παρακράτησης φόρου, που τίθεται σε ισχύ τον Ιανουάριο, θα οδηγήσει σε αύξηση των καθαρών αποδοχών.

Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2026, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει άμεσα και τους μισθούς στο Δημόσιο, καθώς συνδέονται με αυτόν. Οι αλλαγές αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους.

Αυξήσεις για τους συνταξιούχους

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, οι συντάξεις θα αυξηθούν κατά 2,4%. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε μικτή ενίσχυση από 12 ευρώ τον μήνα για συντάξεις άνω των 500 ευρώ έως και 65 ευρώ για συντάξεις που φτάνουν τα 2.700 ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 671.000 συνταξιούχους, ενώ τον Νοέμβριο θα χορηγηθεί επίδομα 250 ευρώ σε όσους πληρούν τα κριτήρια.

Παραδείγματα αυξήσεων

Συνταξιούχος Νο. 1 με φορολογητέο εισόδημα 10.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 823 ευρώ θα λάβει συνολικά 464 ευρώ καθαρά (214 ευρώ από την αύξηση και 250 ευρώ από την ενίσχυση Νοεμβρίου). Εάν διατηρεί προσωπική διαφορά, το ποσό θα διαμορφωθεί στα 357 ευρώ.

Συνταξιούχος Νο. 2 με εισόδημα 14.000 ευρώ και καθαρό μηνιαίο εισόδημα 1.080 ευρώ θα δει συνολική ενίσχυση 593 ευρώ (263 ευρώ από την αύξηση, 250 ευρώ από την ενίσχυση Νοεμβρίου και 80 ευρώ από μείωση φόρου). Αν υπάρχει προσωπική διαφορά, το ποσό μειώνεται στα 462 ευρώ.

Μισθοί στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Ο μέσος μισθός αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,7%, από 1.392 ευρώ το 2025 σε 1.445 ευρώ το 2026. Παράλληλα, ο κατώτατος μισθός θα αυξηθεί από 880 σε 920 ευρώ μεικτά (από 743 σε 779 ευρώ καθαρά) από την 1η Απριλίου 2026, με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ το 2027.

Δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν αύξηση περίπου 40 ευρώ τον μήνα λόγω της ανόδου του κατώτατου μισθού. Στους ένστολους, οι αυξήσεις θα κυμανθούν ανάλογα με τη βαθμίδα: για ανώτερους αξιωματικούς +276 ευρώ, για υπαξιωματικούς +128 ευρώ και για κατώτερες κατηγορίες +103 ευρώ τον μήνα. Στην Αστυνομία, η μέση αύξηση εκτιμάται στα 111 ευρώ.