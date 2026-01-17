Η γερμανική κυβέρνηση προχωρά στην επαναφορά των επιδοτήσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα, σκιαγραφώντας ένα πρόγραμμα επιδοτήσεων ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα μπορούσε να επαναφέρει τη ζήτηση μετά από μια περίοδο έντονης αστάθειας.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ δήλωσε ότι το σχέδιο, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει περίπου 800.000 οχήματα, με κίνητρα που απευθύνονται σε νοικοκυριά χαμηλού έως μεσαίου εισοδήματος.

Οι επιδοτήσεις αναμένεται να κυμαίνονται από 1.500 έως 6.000 ευρώ ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τοποθετώντας το πρόγραμμα ως πιθανό καταλύτη ζήτησης για κατασκευαστές όπως η Volkswagen AG και η Stellantis.

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στη Γερμανία παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις. Μετά από μια πτώση 27% το 2024, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση απέσυρε τις επιδοτήσεις για να καλύψει κενά του προϋπολογισμού, οι πωλήσεις ανέκαμψαν το 2025 σημειώνοντας άνοδο 43% (545.142 οχήματα), καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς 19%.