Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δημοσίευσε βίντεο με αφορμή την υποδοχή της Φρεγάτας «Κίμων», παρουσιάζοντας τη συμφωνία προμήθειας των φρεγατών Belharra και σημερινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού.

Στο βίντεο ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει: «Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο με αφορμή την υποδοχή της Φρεγάτας «Κίμων».

Στο βίντεο προβάλλονται πλάνα από την υπογραφή της συμφωνίας για την προμήθεια των φρεγατών belharra μέχρι τώρα καθώς και ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός.

«Χρέος μου είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή από ό,τι την παρέλαβα. Και σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αυτή», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης.