Ο Κίμωνας είναι ο δοκιμός λίθος της νέας ελληνικής ναυκρατίας. Από τη στιγμή που απέπλευσε από το Λοριάν με προορισμό τη Βρέστη για να φορτώσει τα υπερσύγχρονα όπλα του, είχε ενταχθεί στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και με όλα τα συστήματά του σε πλήρη λειτουργία μπορούσε να αποτυπώνει την πλήρη εικόνα στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο της δυτικής Ελλάδας κατά το ταξίδι του προς την ιστορική του βάση.

Ενα με Rafale και F-35

Δεν είναι μόνο τα ιδιαίτερα οπλικά της συστήματα που καθιστούν τη νέα φρεγάτα ξεχωριστό ναυπηγικό επίτευγμα. Είναι πάνω απ’ όλα ο τρόπος που θα «συνομιλεί» με τα αεροσκάφη 4ης προς 5η γενιάς αλλά και 5ης γενιάς (F-35) που αναμένεται να αποκτήσει η χώρα.

Είναι ο τρόπος και το εύρος ελέγχου του ελληνικού εναέριου χώρου, μαζί με τα υπάρχοντα πλοία αλλά και τις επόμενες φρεγάτες της ίδιας κλάσης που θα αποκτηθούν με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά και αποτρεπτικά ο λεγόμενος Θόλος του Αχιλλέα, μία ασπίδα προστασίας πολλαπλών επιπέδων σε αέρα και θάλασσα.

Εδώ, για κάθε απειλή

Πλέον ο Κίμωνας με τα αδελφά του πλοία, αποκτούν έναν άνευ προηγουμένου εποπτικό ρόλο στο βυθό και τον εναέριο χώρο καθώς καμία μονάδα δεν δρα μεμονωμένα.

Κάθε όπλο (πλοίο, drone, αεροσκάφος) λειτουργούν μέσω εξελιγμένων συστημάτων επικοινωνίας ως ένα ενιαίο και ευέλικτο μέσο αποτροπής, με τεράστια δύναμη πυρός, και τόσο μακριά ώστε να μπορεί να εξουδετερώνει κάθε απειλή εν τη γενέσει της.

Δεν βλέπει εκατοντάδες στόχους ταυτόχρονα, βλέπει ολόκληρες περιοχές. Στοχεύει και πλήττει περιοχές πέρα από το ορίζοντα. Συντονίζει και κατευθύνει.

Η φρεγάτα μήκους 122 μέτρων που πάλευε με τα κύματα καθοδόν για να προσορμιστεί στον ελληνικό Ναύσταθμο, εξοπλίστηκε με αντιαεροπορικούς πυραύλους ASTER 30, πυραύλους κατά πλοίων EXOCET BLOCK 3c, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, πυρομαχικά των 76/62 χιλιοστών για διαφορετικές αποστολές το καθένα, πυραύλους RAM για εγγύς προστασία και πυροβόλα lionfish των 20 χιλιοστών.

4 πλοία όλο το Αιγαίο

Οι αισθητήρες και τα συστήματα ραντάρ SeaFire 500 και AESA, του προσδίδουν την ικανότητα επιτήρησης του εναέριου χώρου σε ακτίνα σχεδόν 500 χλμ. Αυτό σημαίνει, πως η ομάδα των φρεγατών Belh@rra, στην πλήρη ανάπτυξη της θα «κλειδώνει» όλο τον Αιγαιακό χώρο.

Και είτε αυτή η υπερσύγχρονη φρεγάτα θα μπορεί να πλήξει κάποιο εχθρικό πλοίο με δικό της πύραυλο από απόσταση 80 χιλιομέτρων ή να μεταδώσει όλα τα δεδομένα του στόχου σε κάποιο άλλο πλοίο ή Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος.

Καθώς θα συμμετέχει στο εξής σε αποστολές και σε επιχειρήσεις διεθνοπύς συνεργασίας, ο Κίμωνας θα είναι σε θέση να εντοπίζει οποιοδήποτε εχθρικό υποβρύχιο, όχι μόνο επειδή θα διαθέτει ανθυποβρυχιακό ελικόπτερο ROMEO αλλά και επειδή θα το ακούει με ειδικό σόναρ μεταβλητού βάθους.

Το υπερόπλο

Κυρίως όμως, ο Κίμωνας είναι έτοιμος να εξοπλιστεί με ένα υπερόπλο η εμβέλεια του οποίου, και η καταστροφική του ισχύς, τρομάζουν. Είναι ο περίφημος πύραυλος Scalp Naval που μπορεί να πλήξει με μεγάλη ακρίβεια στόχους στρατηγικής σημασίας σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χιλιομέτρων.

Ο Κίμωνας ξεκινά ελιγμούς μάχης, όπως κάθε νέο όπλο ή στρατός που ακονίζει την επιχειρησιακή του δεινότητα. Σε λίγες εβδομάδες αναλαμβάνει δράση.