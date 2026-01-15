Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», επισημαίνοντας την υπερηφάνεια και την αισιοδοξία για την ένταξη του πλοίου στο Πολεμικό Ναυτικό.

Ο πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ασφάλεια της χώρας, χαρακτηρίζοντας την ένταξη του «Κίμωνα» ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Ανακοίνωσε επίσης την επικείμενη ένταξη στο Πολεμικό Ναυτικό άλλων τριών υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra μέσα στους επόμενους 18 μήνες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε υπερηφάνεια και συγκίνηση κατά την τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων», η οποία εντάσσεται επισήμως στο Πολεμικό Ναυτικό. Όπως δήλωσε, «οι λίγοι που βρεθήκαμε σήμερα στη γέφυρα και στο κατάστρωμα του “Κίμωνα” αλλά και οι πάρα πολλοί που παρακολούθησαν αυτές τις εικόνες από τους δέκτες της τηλεόρασης πιστεύω ότι όλοι μας αισθανθήκαμε υπερηφάνεια, χαρά και μία αίσθηση ανάτασης για την έλευση του “Κίμωνα” και την επίσημη ένταξή του στο Πολεμικό μας Ναυτικό».

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το νέο πλοίο αποτελεί σημαντικό κρίκο στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, τόσο ως προς τα μέσα που διαθέτουν όσο και ως προς την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. «Για τις επιχειρησιακές δυνατότητες αυτού του υπερσύγχρονου πλοίου έχουμε μιλήσει πολύ», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως η αποτρεπτική ισχύς της χώρας δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανέναν.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι στόχος είναι η Ελλάδα να προβάλλει την ισχύ της ως πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο με ολοένα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. «Το πρώτο χρέος κάθε κυβέρνησης, κάθε πολιτικής ηγεσίας – και επιτρέψτε μου να μιλήσω και προσωπικά – κι εμένα ως πρωθυπουργού είναι να παραδώσω μία πατρίδα πιο ασφαλή απ’ ό,τι την παρέλαβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ευχήθηκε «καλοτάξιδος ο Κίμων» και πρόσθεσε ότι μέσα στους επόμενους 18 μήνες αναμένεται η ένταξη και των τριών ακόμη υπερσύγχρονων φρεγατών Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό.