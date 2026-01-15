Η Ελλάδα υποδέχθηκε σήμερα, Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026, στον Ναύσταθμο της Σαλαμίνας τη φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη από τις φρεγάτες Belharra που εντάσσονται στο Πολεμικό Ναυτικό. Η άφιξη του «Κίμωνα» σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τις ελληνικές ναυτικές δυνάμεις.

Η F601 «Κίμων», που φέρει το όνομα του Αθηναίου πολιτικού και στρατηγού του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος διακρίθηκε κατά την περίοδο των Περσικών Πολέμων, είναι η πρώτη από τις τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες FDI που προμηθεύεται η Ελλάδα από τη Γαλλία.

Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας, με ραντάρ Sea Fire, και ξεχωρίζει για τις ανθυποβρυχιακές της δυνατότητες.

Το φορτίο της νέας φρεγάτας περιλαμβάνει αντιαεροπορικούς πυραύλους Aster-30, αντιπλοϊκούς Exocet, ανθυποβρυχιακές τορπίλες MU90, καθώς και πυρομαχικά για το πυροβόλο Oto Melara της πλώρης και τα τηλεχειριζόμενα συστήματα Lionfish. Επιπλέον, διαθέτει σύστημα εγγύς προστασίας RAM.

Στην εν πλω τελετή υποδοχής θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

Το τελετουργικό της υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» αναμένεται να αποτελέσει ένα γεγονός υψηλού συμβολισμού για το Πολεμικό Ναυτικό, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ελληνικό στόλο.

Η υποδοχή του «Κίμωνα» θα έχει δύο κύριες φάσεις. Η πρώτη θα πραγματοποιηθεί ανοιχτά της Αίγινας, όπου έξι πολεμικά πλοία θα συναντήσουν τη νέα φρεγάτα στη θάλασσα. Η δεύτερη θα λάβει χώρα περίπου ένα ναυτικό μίλι πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» να σχηματίζουν μαζί της μια εικόνα έντονου ιστορικού και επιχειρησιακού συμβολισμού.

Καλωσορίζουμε τον Κίμωνα! Ευχόμαστε καλές θάλασσες στο πλήρωμα του, στην υπηρεσια των 🇬🇷 ενόπλων δυνάμεων @NavyGR@Hellenic_MOD @hndgspio pic.twitter.com/GpvRcTUMiO — La France en Grèce 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenGrece) January 15, 2026

Ακολούθως, ο «Κίμων» θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, ενώ η τελετή ενσωμάτωσής του στον Στόλο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα γύρω στις 29 Ιανουαρίου.

Ήδη, ο Στόλος έχει υποδεχθεί τη φρεγάτα νότια της Πελοποννήσου, όπου η φρεγάτα «Αιγαίον», που συμμετέχει στην επιχείρηση IRINI, έπλευσε δίπλα της για λίγη ώρα, σηματοδοτώντας την πρώτη συνάντηση της νέας FDI με ελληνική ναυτική μονάδα.

Η πορεία υποδοχής ανοιχτά της Αίγινας

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού δύο φρεγάτες, δύο τορπιλάκατοι και δύο κανονιοφόροι θα υποδεχθούν τον «Κίμωνα» ανοιχτά της Αίγινας. Η επιλογή αυτών των μονάδων δεν είναι τυχαία. Αντιπροσωπεύει την «οικογένεια» των πλοίων που φέρουν το βάρος της παρουσίας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Τα έξι πλοία θα κινούνται σε αντίθετη πορεία από τον «Κίμωνα». Εκείνα θα κατευθύνονται προς νότο, ενώ η νέα φρεγάτα θα ανεβαίνει προς τον Σαρωνικό. Στο σημείο της συνάντησης, ο «Κίμων» θα περάσει ανάμεσά τους και στη συνέχεια θα συνοδευτεί προς τον Σαρωνικό, σχηματίζοντας έναν εντυπωσιακό στολίσκο υποδοχής.

Η εικόνα θα έχει τελετουργικό χαρακτήρα, αλλά και ουσιαστικό επιχειρησιακό περιεχόμενο. Δείχνει ότι η φρεγάτα εντάσσεται άμεσα στη λειτουργία του Στόλου, όχι ως απλό νέο πλοίο, αλλά ως ενεργό μέρος του δόγματος συνοδείας και της κοινής τακτικής εικόνας.

Πορεία προς τον Σαρωνικό: η πρώτη «παρουσίαση»

Από την Αίγινα και μετά, ο «Κίμων» θα συνεχίσει με συνοδεία προς τον Ναύσταθμο. Η διαδρομή αυτή δεν θα είναι μια απλή μετακίνηση, αλλά η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Θα είναι η στιγμή που το προσωπικό του Στόλου θα αντικρίσει από κοντά μια φρεγάτα σχεδιασμένη για τη νέα εποχή της ναυτικής ισχύος.

Για δεκαετίες, το Πολεμικό Ναυτικό διατήρησε υψηλή επιχειρησιακή ικανότητα αξιοποιώντας στο έπακρο τα διαθέσιμα μέσα. Η άφιξη του «Κίμωνα» δεν αναιρεί αυτή την προσπάθεια, αλλά τη δικαιώνει, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο, όπου η αντιαεροπορική άμυνα περιοχής και η διαλειτουργικότητα αποκτούν κεντρικό ρόλο.

Συμβολισμός και συνέχεια: «Αβέρωφ», «Ολυμπιάς» και «Κίμων»

Η κορύφωση της υποδοχής θα πραγματοποιηθεί περίπου ένα ναυτικό μίλι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εκεί θα βρίσκονται το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς», δύο πλωτά σύμβολα με ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο φέρει τη μνήμη και τον θρύλο του Στόλου, το δεύτερο την παράδοση της ελληνικής ναυτοσύνης.

Ο «Κίμων» θα περάσει ανάμεσά τους, δημιουργώντας μια εικόνα που ενώνει τρεις εποχές: την ιστορία, τη σύγχρονη αποστολή και την τεχνολογική αιχμή. Η σκηνή αυτή θα αποτυπώσει τη συνέχεια της ελληνικής ναυτικής ισχύος, από το παρελθόν στο μέλλον.

Η επιλογή του σημείου δεν είναι τυχαία. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αποτελεί το φυτώριο των αυριανών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η διέλευση του «Κίμωνα» μπροστά από τη Σχολή και δίπλα στα ιστορικά σύμβολα στέλνει σαφές μήνυμα: η νέα γενιά θα υπηρετήσει σε πλοία προηγμένης τεχνολογίας, με διαφορετικές τακτικές και αυξημένες απαιτήσεις.

Μετά το τελετουργικό σκέλος, ο «Κίμων» θα συνεχίσει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και το επίσημο πρωτόκολλο υποδοχής.