Η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη της κλάσης FDI HN «Belharra» που εντάσσεται στο Πολεμικό Ναυτικό, αναμένεται να πλεύσει σήμερα λίγο πριν από τις 12:00 μ.μ. στον Σαρωνικό Κόλπο με προορισμό τον ναύσταθμο Σαλαμίνας. Πρόκειται για το πρώτο από τα τέσσερα πλοία του ίδιου τύπου που θα παραδοθούν τα επόμενα χρόνια, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το ελληνικό Ναυτικό.

Η φρεγάτα διαθέτει υπερσύγχρονα συστήματα ψηφιακής αεράμυνας, με κύριο χαρακτηριστικό τα ραντάρ Sea Fire, ενώ ξεχωρίζει για την ισχυρή ανθυποβρυχιακή της ικανότητα. Ο «Κίμων» ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής που ενισχύουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Στόλου.

Μεταξύ των οπλικών συστημάτων που φέρει περιλαμβάνονται οι αντιαεροπορικοί πύραυλοι Aster-30 για τους εκτοξευτήρες A50 στην πλώρη, τα βλήματα επιφανείας Exocet MM40 Block 3C, τορπίλες MU90 για ανθυποβρυχιακές επιχειρήσεις, πύραυλοι RAM, πυροβόλο Oto Melara των 76 χιλιοστών και δύο τηλεχειριζόμενα πολυβόλα Lionfish των 20 χιλιοστών.

Όπως έχουν επισημάνει επανειλημμένα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, αντιναύαρχος Δημήτριος – Ελευθέριος Κατάρας, ο «Κίμων» αποτελεί πλοίο στρατηγικής σημασίας, ικανό να προσφέρει ουσιαστική αποτροπή και να αναβαθμίσει την ισχύ του ελληνικού στόλου στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στις 18 Δεκεμβρίου, στα ναυπηγεία της Λοριάν στη Γαλλία, πραγματοποιήθηκε – παρουσία του υπουργού Νίκου Δένδια – η τελετή ονοματοδοσίας και ύψωσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα «Κίμων». Έκτοτε, το πλοίο με πλήρωμα 128 ατόμων απέπλευσε με προορισμό την πόλη Μπρεστ, όπου παρέλαβε τον οπλισμό του και ολοκληρώθηκε η πρώτη πλήρης σύζευξη αισθητήρων, συστήματος μάχης και οπλικών συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.

Ακολούθησε το ταξίδι προς την Ελλάδα, ενώ μετά την άφιξή του στον ναύσταθμο Σαλαμίνας θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξής του στον Στόλο. Αυτή προβλέπει πιστοποιήσεις, δοκιμές, εκπαίδευση σε εθνικές διαδικασίες και σταδιακή ανάληψη επιχειρησιακών ρόλων.

Στην εν πλω τελετή υποδοχής της φρεγάτας «Κίμων» θα παραστούν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, επισημοποιώντας έτσι την ένταξη της πρώτης ελληνικής FDI HN «Belharra» στο Πολεμικό Ναυτικό.