Όταν το παρόν συναντά την ιστορία. Μέσα σε αυτή τη φράση αποτυπώνεται η συνάντηση της φρεγάτας «Κίμων» με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» στον Σαρωνικό. Κατά τη διάρκεια του τελετουργικού για την άφιξη της πρώτης φρεγάτας τύπου Belharra, το νέο υπερόπλο του Πολεμικού Ναυτικού πέρασε ανάμεσα από τα δύο ιστορικά σκάφη, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού που συνέδεσε το χθες με το σήμερα.

Το θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» αποτελεί το ισχυρότερο σύμβολο της ελληνικής ναυτικής ισχύος του 20ού αιώνα και είναι το μοναδικό επιζών θωρακισμένο καταδρομικό στον κόσμο. Το πλοίο ναυπηγήθηκε στα ναυπηγεία Ορλάντο στο Λιβόρνο της Ιταλίας και αγοράστηκε το 1909 από την ελληνική κυβέρνηση, με σημαντική οικονομική συνεισφορά από το κληροδότημα του Γεωργίου Αβέρωφ.

Από πλευράς της η «Ολυμπιάς» έχει μήκος 36,9 μέτρα, πλάτος 5,5 μέτρα, βύθισμα 1,25 μέτρα και εκτόπισμα 70 τόνων. Ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την ευελιξία και τη δυνατότητά της να πλέει με ασφάλεια σε ρηχά νερά, ενώ αποτελεί το μοναδικό λειτουργικό ομοίωμα τριήρους παγκοσμίως.

Από την καθέλκυσή της μέχρι σήμερα, στελεχώνεται από στρατιωτικό προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, άνδρες και γυναίκες. Έχει κωπηλατηθεί από μαθητές στρατιωτικών σχολών, αλλά και από ξένα πληρώματα, όπως βρετανικά.