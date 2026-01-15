Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν από την Πάτρα πριν από μία εβδομάδα. Οι γονείς της απευθύνουν έκκληση για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.

«Που είσαι; Είσαι καλά; Σε περιμένουμε, σε αγαπάμε. Ανησυχούμε για σένα. Όπου και αν είσαι να ξέρεις σε αγαπάμε, σε περιμένουμε και θέλουμε να ακούσουμε όλα όσα σε απασχολούν, για να βρούμε λύσεις μαζί», ανέφερε συγκινημένος ο πατέρας της 16χρονης, απευθύνοντας δημόσιο μήνυμα προς την κόρη του.

Από την πλευρά της, η μητέρα της Λόρας δήλωσε μέσω του ΑΝΤ1: «Λόρα αγάπη μου που είσαι; Σε αγαπάμε, γύρνα πίσω». Η αγωνία των γονιών κορυφώνεται καθώς περνούν οι μέρες χωρίς κανένα σημάδι επικοινωνίας.

Το μοναδικό στοιχείο που διαθέτουν οι αρχές μέχρι στιγμής είναι μαρτυρίες και εικόνες που φέρεται να δείχνουν τη Λόρα στην περιοχή του Ζωγράφου. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει επικεντρώσει εκεί τις έρευνές της, ερευνώντας κάθε πιθανό ίχνος. Σύμφωνα με μαρτυρίες νεαρών, η 16χρονη εθεάθη σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου έκανε αγορές. Καταστηματάρχες και εργαζόμενοι δηλώνουν επίσης ότι την έχουν δει πρόσφατα.

Η ιδιοκτήτρια φροντιστηρίου Μαρία Καρλατήρα περιέγραψε: «Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και γύρισαν πίσω στο φροντιστήριο με μεγάλη αναστάτωση. Μου είπαν ‘είδαμε το κοριτσάκι που αναζητούν από την Πάτρα να ψωνίζει’. Είδαν πως ψώνισε αρκετά πράγματα, δύο σακούλες. Τους έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακίδιο πλάτης κι έβαλε μέσα ένα μπουκάλι νερό».

Η ίδια πρόσθεσε: «Την ακολούθησαν έξω από το σούπερ μάρκετ και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. Συνέχισαν τα παιδιά να την ακολουθούν. Ο ένας από αυτούς της φώναξε, αλλά το κορίτσι δεν απαντούσε. Όταν την πλησίασε του είπε ‘I speak English’. Της έδειξε τη φωτογραφία και της λέει ‘είσαι εσύ’. Την είδε, δεν έδειξε να ενοχλείται ή να αγχώνεται. Δεν απάντησε και έφυγε».

Έκκληση από το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει δημόσια έκκληση προς τη 16χρονη μέσω βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Οργανισμού. Η κοινωνική λειτουργός που εμφανίζεται στο βίντεο καλεί τη Λόρα να επικοινωνήσει μαζί τους, διαβεβαιώνοντάς την ότι ο οργανισμός είναι εκεί για να την ακούσει και να τη στηρίξει χωρίς κριτική.