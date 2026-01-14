Αργά το απόγευμα της Τρίτης (13/1), ανήλικοι εντόπισαν την 16χρονη Λόρα στην Ομόνοια, σύμφωνα με μαρτυρίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Τα παιδιά την πλησίασαν και της έδειξαν τη φωτογραφία της ενώ όταν της ανέφεραν πως την αναζητούν οι Αρχές, η Λόρα άρχισε να τρέχει, κρατώντας δυο σακούλες σούπερ μάρκετ.

Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. θεωρούν πως η Λόρα φιλοξενείται σε κάποιο σπίτι και οι σακούλες του σούπερ μάρκετ επιβεβαιώνουν το σενάριο αυτό.

Επίσης αξιωσημείωτο θεωρείται το γεγονός πως οι Αρχές εντόπισαν το wifi του κινητού της ανοιχτό σήμερα στην Ομόνοια, περιοχή όπου υπάρχουν αρκετά ενεχυροδανειστήρια και «δείχνουν» πως το κορίτσι πουλάει κοσμήματα για να βγάλει χρήματα.

Θεωρούν πώς πλέον είναι θέμα χρόνου να βρεθεί το κορίτσι, το οποίο φαίνεται να κινείται στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η 16χρονη Λόρα είχε προσπαθήσει να εξαφανιστεί άλλες 2 φορές – Εμπλοκή ενήλικα που την καθοδηγεί εξετάζουν οι Αρχές

Η αγωνία κορυφώνεται για την 16χρονη Λόρα, η οποία παραμένει αγνοούμενη εδώ και έξι ημέρες. Τα τελευταία ίχνη της εντοπίζονται στην περιοχή του Ζωγράφου, λίγες ώρες αφότου γέμισε την τσάντα της με προσωπικά αντικείμενα, εγκατέλειψε το σπίτι της στην Πάτρα και επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ στοιχεία από το παρελθόν της ρίχνουν φως σε πιθανά προβλήματα που ενδεχομένως την οδήγησαν στην απόφαση να απομακρυνθεί από την οικογένειά της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πρόκειται για την πρώτη απόπειρα φυγής της ανήλικης. Ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης (14/01) στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», αποκάλυψε ότι η Λόρα είχε επιχειρήσει να εξαφανιστεί άλλες δύο φορές στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στη Βαρκελώνη. Την πρώτη φορά δεν επιβιβάστηκε στο μετρό, με αποτέλεσμα οι καθηγητές της να τρέξουν και να την οδηγήσουn στο βαγόνι. Τη δεύτερη φορά δεν ακολούθησε τους συνοδούς της στην πύλη του αεροδρομίου, τη στιγμή της επιστροφής στην Πάτρα.

Ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής τόνισε πως ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η 16χρονη να καθοδηγείται από κάποιον ενήλικα.

«Η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, υπάρχει ένα μικρό καφενεδάκι στο οποίο μπήκε μέσα η κοπέλα, πήγε τουαλέτα και αφού βγήκε, ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο “Παίδων”. Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κάποιος εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι», είπε αρχικά.

«Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος; Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία. Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν 2 χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στην Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Την μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και την μάζεψαν. Την δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω», συνέχισε.