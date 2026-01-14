Η εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα έχει προκαλέσει έντονη κινητοποίηση των Αρχών, καθώς το τελευταίο της ίχνος εντοπίζεται στην Αθήνα. Σύμφωνα με στοιχεία από κάμερα ασφαλείας απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», η νεαρή φαίνεται για τελευταία φορά στην περιοχή του Ζωγράφου, εκεί όπου την άφησε το ταξί στις 8 Ιανουαρίου.

Εκείνη την ημέρα, η κοπέλα είχε προηγουμένως συναντηθεί με έναν άνδρα στον οποίο φέρεται να πούλησε το κινητό της τηλέφωνο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό την Αθήνα και αποβιβάστηκε λίγο πιο πάνω από το νοσοκομείο Παίδων.

Η αρχική διεύθυνση που είχε δώσει στον οδηγό ήταν η οδός Αιγίου, κοντά στο σημείο όπου κατέβηκε. Από εκεί φαίνεται να κατευθύνεται με τα πόδια προς την πύλη του νοσοκομείου, κρατώντας το κινητό της στα χέρια, πριν περάσει απέναντι τον δρόμο και φτάσει σε ένα περίπτερο.

Ο οδηγός ταξί και ο άνδρας που αγόρασε το κινητό της έχουν εντοπιστεί από τις Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, δεν έχουν καμία εμπλοκή με την εξαφάνιση της 16χρονης.

Βίντεο – ντοκουμέντο και νέα στοιχεία

Από το υλικό που εξετάζουν οι αστυνομικοί προκύπτει ότι η κοπέλα είχε στην κατοχή της δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία παραμένουν κλειστά. Ωστόσο, στα βίντεο φαίνεται να χρησιμοποιεί συσκευή, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι υπάρχει και τρίτο κινητό, το οποίο δεν έχει ακόμη εντοπιστεί.

Η 16χρονη φέρεται να πουλούσε προσωπικά της αντικείμενα και κοσμήματα, ενώ είχε μαζί της μετρητά, με τα οποία πλήρωσε και το ταξί, περίπου 320 ευρώ, σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού.

Στις εικόνες από το βίντεο φαίνεται να γνωρίζει πού πηγαίνει. Εντοπίζεται στο περίπτερο, όπου κοντοστέκεται, κοιτάζει το κινητό της και στη συνέχεια κατευθύνεται προς την οδό Μικράς Ασίας.

Ο οδηγός ταξί ανέφερε ότι δεν είχαν κάποια ουσιαστική συνομιλία κατά τη διαδρομή, ενώ η κοπέλα ασχολούνταν με το μακιγιάζ της. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το βίντεο, στρίβει αριστερά σε ένα σημείο όπου υπάρχει στοά και πιθανώς ενεχυροδανειστήριο. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλο καταγραφικό υλικό.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ αυτών και τις σχέσεις της με την οικογένειά της, καθώς και τους λόγους που την οδήγησαν να φύγει από το σπίτι.

Ερωτήματα γύρω από την εξαφάνιση – Μαρτυρίες και παλαιότερο περιστατικό

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης δήλωσε πως «η κοπέλα φαίνεται πως με κάποιον επικοινωνεί. Όταν ο οδηγός ταξί την άφησε, μπήκε σε ένα μικρό καφενείο, πήγε τουαλέτα και ζήτησε από την υπάλληλο τον κωδικό του Wi-Fi. Κάποιος της είπε να πάει στο “Παίδων”. Ίσως ήταν σημείο συνάντησης, και να μην εμφανίστηκε κανείς εκεί. Μπορεί και να κινδυνεύει η ζωή της γιατί εάν μιλάει με κάποιον, που αυτός έχει κακές προθέσεις, τότε το κορίτσι κινδυνεύει. Φαίνεται ότι πιεζόταν από το σπίτι».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Από μόνη της το έκανε όλο αυτό ή την έχει κατευθύνει κάποιος; Εκτός και αν δεν την κατευθύνει κανείς και κάνει όλες αυτές τις ενέργειες η κοπέλα γιατί θεωρεί ότι μπορεί να φύγει εύκολα για τη Γερμανία. Χθες επικοινώνησε κάποιος μαζί μου που γνώριζε την κοπέλα. Πριν 2 χρόνια η κοπέλα πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο στην Πάτρα. Σε μία εκδρομή που έκανε το ιδιωτικό σχολείο στη Βαρκελώνη, η κοπέλα χάθηκε δύο φορές. Την μία φορά δεν μπήκε στο βαγόνι του μετρό. Ευτυχώς το αντιλήφθηκαν οι καθηγητές και βγήκαν έξω και την μάζεψαν. Τη δεύτερη φορά, όταν όλοι μπήκαν στην πύλη για να γυρίσουν Ελλάδα, το κορίτσι έμεινε πίσω».