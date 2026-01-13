Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας βρίσκεται στην Αθήνα, αναζητώντας σε κάθε γωνιά της πρωτεύουσας την 16χρονη Λόρα, που εξαφανίσθηκε την περασμένη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου από την αχαϊκή πρωτεύουσα.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, ακολουθώντας τα ίχνη της. Τελευταία φορά εντοπίστηκε στη Λεωφόρο Θηβών, ενώ το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star προέβαλε βίντεο-ντοκουμέντο, όπου η Λόρα φαίνεται να ψωνίζει σε περίπτερο στο Γουδί, κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε η τσάντα της. Στο βίντεο φαίνεται η ανήλικη την ημέρα της εξαφάνισής της, λίγα λεπτά μετά την άφιξή της στην Αθήνα. Μπαίνει σε μίνι μάρκετ στο Γουδί, πολύ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων.

Η 16χρονη έχει ήδη αλλάξει ρούχα, για να κρύψει τα χαρακτηριστικά της. Φορά καπέλο τζόκεϊ και κουκούλα, ενώ σε μικρή απόσταση έχει πετάξει τη σχολική της τσάντα. Κρατά μια νέα, μαύρη τσάντα, περασμένη στον λαιμό. Τα ρούχα αυτά τα είχε αγοράσει λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί και σύμφωνα με φίλη της, της είχε ζητήσει να τα φυλάξει στο σπίτι της.

Οι μαρτυρίες φίλων και του οδηγού ταξί

Η φίλη της Λόρας ανέφερε στο Star: «Μία μέρα πριν εξαφανιστεί, είχαμε βγει μία βόλτα. Μου έλεγε, ότι ήθελε να φύγει μία φίλη της, ότι ήταν 18 χρονών, την έλεγαν Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα. Μου είπε επίσης, να κρατήσω μία τσάντα, η οποία είχε μέσα διάφορα πράγματα που είχε αγοράσει: ένα μαύρο μπουφάν, ένα μαύρο καπέλο και μία μαύρη τσάντα. Ήταν πάρα πολύ κλειστή. Όταν πηγαίναμε Γυμνάσιο, καθόταν μόνη της. Είχε πει πολλές φορές, όταν δεν γινόταν κάτι, ότι ήθελε να πεθάνει».

Αποκαλυπτική είναι και η μαρτυρία του οδηγού ταξί που τη μετέφερε: «Μου είπε να σταματήσω για να κατέβει, δύο λεπτά πριν φτάσουμε στην οδό που μου είχε δώσει. Μου έρχεται μία κοπέλα, νόμιζα ότι είναι φοιτήτρια. Μου τα έλεγε σπαστά, δεν καταλάβαινα. Κάποια στιγμή μου δείχνει την οδό στο κινητό της. Από την ώρα που μπήκε στο ταξί μέχρι πριν τα διόδια της Ελευσίνας, όλη την ώρα βαφόταν».

Η έρευνα της Αστυνομίας και οι ενδείξεις

Σύμφωνα με το Star, τελευταίο σημείο όπου εντοπίζεται η ανήλικη, είναι στη Λεωφόρο Θηβών. Το βίντεο βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας Πάτρας, που συνεχίζουν τις έρευνες στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, διερευνούν τα πιθανά κίνητρα της εξαφάνισης, ενώ οι γονείς της κλήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Πάτρας για κατάθεση.

Τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με μαρτυρίες, η Λόρα δεν ήταν καλά ψυχολογικά. Φίλες της αναφέρουν, ότι παραπονιόταν για τον αυστηρό πατέρα της, ενώ συχνά καθόταν μόνη της έξω από μια επιχείρηση πριν το σχολείο. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε: «Το κοριτσάκι αυτό το έβλεπα καμιά εικοσαριά μέρες, έναν μήνα. Καθόταν εκεί στο πεζούλι, 7:30 ώρα κάθε πρωί…».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ανήλικη έκανε αναρτήσεις που μιλούσαν για κακομεταχείριση και φόβο. Σε μία από αυτές είχε γράψει: «Μία μέρα θα ξυπνήσεις και θα έχω φύγει».