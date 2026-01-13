Συνεχίζεται το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης, η οποία εξαφανίσθηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουάριου και φέρεται να βρίσκεται στην Αθήνα.

Ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε την περασμένη Πέμπτη, ήταν ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ζωγράφου. Όπως είπε μιλώντας στην εκπομπή Live News, δεν ήξερε ότι πρόκειται για ένα παιδί 16 ετών. Ο ίδιος διευκρίνισε, ότι το ραντεβού με την πελάτισσα (σ.σ. την 16χρονη) είχε κλειστεί την προηγούμενη ημέρα και η Λόρα εμφανίσθηκε κανονικά στην ώρα της στο σημείο που του είχε υποδείξει. Συγκεκριμένα, στην κλήση που έκανε στο ραδιοταξί, η 16χρονη ακούγεται να λέει: «Θα ήθελα ένα ταξί για αύριο Πέμπτη 8:00 το πρωί» και σε ερώτηση «πού θα έρθει», απαντάει «για Κολιός (καφετέρια) Ρίο και να πάει Αθήνα».

Όπως λέει ο οδηγός, η ανήλικη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής δεν είπε κουβέντα, ενώ μόνο όταν έφθασαν στην Αθήνα, του ζήτησε να την αφήσει λίγα μέτρα μακριά από το σημείο στο οποίο θα πήγαινε. «Δεν ανταλλάξαμε ούτε μισή κουβέντα μέσα στο αμάξι. (…) Πιστεύετε εσείς, αν έβλεπα ένα κοριτσάκι 16 χρόνων, θα το έβαζα μέσα στο ταξί μου;» είπε αρχικά ο αυτοκινητιστής, λέγοντας ότι «εγώ την πέρασα για φοιτήτρια». Πρόσθεσε δε, ότι «βαφόταν κατά την διαδρομή… Δεν είδα κάτι περίεργο…».

Ερωτηθείς αν η νεαρή είχε τηλέφωνο, είπε «τηλέφωνο δεν είδα καθόλου. Στα χέρια της δεν είδα καθόλου τηλέφωνο», ενώ κατάληξε λέγοντας ότι «δεν ήταν ανήσυχη για κάτι», λέει ο ίδιος. Το μοναδικό ίσως που του φάνηκε περίεργο, όπως είπε, είναι ότι δεν τον ρώτησε καν για το κόστος της διαδρομής και ότι όταν της ζήτησε τα 320 ευρώ, του τα έδωσε χωρίς να πει τίποτα, ενώ όπως έσπευσε να επισημάνει ο ίδιος, έχει κόψει και απόδειξη.

Το τηλεφώνημα με κινητό της φίλη της

Όπως αποκαλύπτεται, η κλήση της Λόρας στον οδηγό ταξί έγινε από κινητό φίλης της. Ο πατέρας της φίλης της 16χρονης, είπε μιλώντας στην εκπομπή του MEGA: «Γενικά η Λόρα ήθελε να μαζέψει χρήματα από αρκετά παλιά και προσπαθούσε να πουλάει διάφορα πράγματα που έφτιαχνε. Μετά είπαν και τα κάλαντα, Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, Φώτων και μάλιστα πούλησε και κάτι κοσμήματα, μάλλον σε κάποιο ενεχυροδανειστήριο, για να πάρει κάποια επιπλέον χρήματα.

Έλεγε ότι είναι από φτωχή οικογένεια και ότι θέλει να αγοράσει μερικά πράγματα, για να μην επιβαρύνει την οικογένειά της. Την μέρα πριν εξαφανιστεί, το πρωί πήγε και αγόρασε ένα κινητό, μεταχειρισμένο, από κάποιον γνωστό της. Μετά πήγανε μία βόλτα, κάτσανε λίγο. Μέσα σε αυτήν τη βόλτα πήρε και τηλέφωνο η Λόρα για το ταξί και είπε, ότι είναι για μία φίλη της 18 χρόνων, που θέλει να πάει στην Αθήνα να δει τη γιαγιά της».

«Μετά η Λόρα πήγε σπίτι της το μεσημέρι. Είχε αφήσει εν τω μεταξύ και μία τσάντα με κάποια πράγματα που είχε αγοράσει με τα λεφτά που είχε βγάλει. Αυτό που αγόρασε, ήταν ένα μεταχειρισμένο iPhone, που το πήρε για 150 ευρώ. Την επόμενη μέρα πήρε το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο και όταν έφτασε στο σχολείο, αντί να πάει για μάθημα, είχε πει στην κόρη μου, ότι θα λείψει την πρώτη ώρα. Και πήγε και συνάντησε κάποιον άνθρωπο εκεί πέρα, κάποιον ενήλικα με ένα κορίτσι. Μετά πήρε το ταξί η Λόρα, από ό,τι φαίνεται μόνη της, σύμφωνα με αυτά που είπε ο ταξιτζής και όντως πήγε στην Αθήνα», σημειώνει.