Δημόσια έκκληση προς την 16χρονη Λόρα για την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη Amber Alert μετά την εξαφάνισή της, απευθύνει το «Χαμόγελο του Παιδιού» με νέα ανακοίνωσή του.

Στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το «Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη (14.1) για την εξαφάνιση της 16χρονης από την Πάτρα, κοινωνική λειτουργός του Οργανισμού απευθύνεται άμεσα στη Λόρα. Με λόγια κατανόησης και αποδοχής τονίζει, ότι «υπάρχει ένας ασφαλής χώρος επικοινωνίας, χωρίς κριτική, μόνο με διάθεση να ακούσουμε και να στηρίξουμε».

Το μήνυμα έχει έναν και μόνο στόχο, να νιώσει η Λόρα, ότι δεν είναι μόνη και ότι μπορεί, αν το επιθυμεί, να επικοινωνήσει με ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά για την ασφάλεια και την ευημερία της. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα, συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες Αρχές, και καλεί: τη Λόρα να επικοινωνήσει μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί και νιώθει ασφαλή οποιονδήποτε πολίτη διαθέτει πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει, να απευθυνθεί άμεσα στον Οργανισμό ή στις Αρχές.

Η προστασία των παιδιών και ο σεβασμός στην προσωπικότητά τους παραμένουν αδιαπραγμάτευτες αξίες για τον Οργανισμό.