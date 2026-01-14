Άφαντη παραμένει για έβδομη ημέρα η 16χρονη Λόρα, που έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα και το μόνο στοιχείο που δίνει ελπίδες, ότι είναι καλά, είναι τα βίντεο που την δείχνουν να κυκλοφορεί στην περιοχή του Ζωγράφου, τουλάχιστον μέχρι την περασμένη Πέμπτη.

Στο οπτικό υλικό που εξασφάλισε η εκπομπή Live News του MEGA καταγράφεται η Λόρα στις 10:22 το πρωί, λίγο αφότου έχει φτάσει στην Αθήνα με ταξί. Περνά μπροστά από φαρμακείο και δείχνει να ψάχνει κάτι, ανεβοκατεβαίνοντας τους δρόμους της περιοχής, ενώ στην πραγματικότητα προσπαθεί να βρει WiFi, για να επικοινωνεί μέσω διαδικτύου, όπως επιβεβαιώνει και καταστηματάρχης της περιοχής.

«Μπήκε στο κατάστημα ένα νεαρό κορίτσι και μου ζήτησε, αν μπορώ να της δώσω τον κωδικό του WiFi. Την είδα πρώτη φορά στη γειτονιά, θεώρησα ότι ίσως είχε ανάγκη» είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή. Οκτώ λεπτά αργότερα περνά μπροστά από ένα παντοπωλείο και στρίβει στη γωνία. Δύο λεπτά αργότερα εμφανίζεται ξανά από το σημείο και περνά τρέχοντας τον δρόμο απέναντι. Φορά καπέλο τζόκεϊ και την κουκούλα του μπουφάν, ενώ κρατά μία μαύρη τσάντα περασμένη στον λαιμό. Κοιτάει διαρκώς το κινητό της κι όταν φαίνεται να βρίσκει αυτό που ψάχνει, ξεκινά με βήμα ταχύ για τον προορισμό της.

«Πάντα μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει»

Κλιμάκιο της Ασφάλειας Πάτρας βρίσκεται στην πρωτεύουσα, αναζητώντας κάθε ίχνος της ανήλικης. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προσπαθώντας να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή της.

Το κορίτσι φαίνεται ότι είχε οργανώσει καλά το κάθε της βήμα. Από το κινητό της φίλης της κάλεσε ταξί, προσποιούμενη ότι έκλεινε ραντεβού για την υποτιθέμενη φίλη της, την Άννα, όπως ακούγεται στο ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή του MEGA. «Μία μέρα πριν εξαφανιστεί, πήρε το τηλέφωνό μου, ώστε να κλείσει ταξί. Μου είπε ψέματα, ότι θα έκλεινε ταξί για μία φίλη της, 18 ετών, που τάχα δεν την ξέρω εγώ και ήθελε να πάει στην Αθήνα να δει την γιαγιά της. Και δεν μπορούσε να καλέσει μόνη της ταξί, γιατί δεν είχε κάρτα στο κινητό της. Εκείνη δεν είχε κινητό τηλέφωνο, οπότε ζήτησε το δικό μου», λέει η φίλη της.

Συμμαθήτρια της 16χρονης, μιλώντας στην εκπομπή ανέφερε: «Γενικά, πάντα μου έλεγε, ότι ήθελε να φύγει. Την ξέρω αρκετά χρόνια. Ξέρω ότι έμενε και πολύ χρόνο μόνη στο σπίτι με ελάχιστα λεφτά. Ότι οι γονείς της έφευγαν για Γερμανία και αυτή έμενε μόνη της και χάλαγε τα λεφτά αλλού, αντί για φαγητό. Μου έστελνε γενικά μηνύματα, ότι “δεν έχω άλλα λεφτά” και “δεν έχω άλλα λεφτά”. Ότι δεν πέρναγε καλά και ήθελε να φύγει. Πολλά τέτοια. Εγώ της έλεγα ότι “δεν μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό με τη μαμά σου;”. “Όχι, τι άλλο να κάνω, να φύγω θέλω”. Της λέω “εντάξει, μπορείς να κάνεις υπομονή μέχρι να πας 18”. “Ε, θα προσπαθήσω”, λέει. Γενικά πάντα μου τα έλεγε και από κοντά, ότι “δεν μπορώ”. Πάντα μάζευε (χρήματα). Προσπαθούσε να πουλήσει πάρα πολλά, ό,τι είχε. Μου έλεγε και μένα, αν μπορώ να βοηθήσω, αλλά εγώ δεν ήθελα. (Έλεγε) για τον πατέρα της ότι δεν της συμπεριφέρεται καλά και ότι έχει πολλά προβλήματα. Ότι είναι αυστηρός. Πολλές φορές μου έλεγε, ότι “δεν μπορώ άλλο”. Γενικά, ήξερα ότι πιεζόταν πάρα πολύ. Χρόνια τώρα».

Η ίδια πρόσθεσε ότι «φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα ξεσπάσει. Δεν έχω ιδέα με ποιον ή πού μπορεί να έχει πάει. Εγώ τελευταία φορά που μίλησα μαζί της, ήταν που με ρώτησε, ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία. Μου είχε στείλει μήνυμα στις 27 Δεκεμβρίου “ποια μέρα ανοίγουν τα σχολεία” και της είχα πει 8 Ιανουαρίου και από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».

Είχε επιχειρήσει να εξαφανιστεί δύο φορές

Πληροφορίες αναφέρουν πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η 16χρονη προσπάθησε να εξαφανιστεί. Το πού κρύβεται το νεαρό κορίτσι παραμένει αίνιγμα μέχρι και τώρα, καθώς η ίδια από την περασμένη Πέμπτη 8 Ιανουαρίου έχει απενεργοποιήσει τα δύο κινητά που έχει. Παρόλα αυτά πληροφορίες θέλουν την 16χρονη να εμφανίστηκε το βράδυ της Τρίτης στην Πανεπιστημιούπολη. Όταν την αναγνώρισαν ωστόσο, έφυγε τρέχοντας.

«Ήμουν μέσα στο σούπερ μάρκετ μαζί με άλλα δύο παιδιά, όταν την είδαμε. Την είδαμε να ψωνίζει. Πήρε πάρα πολλά πράγματα από το σούπερ μάρκετ», λένε οι δύο νεαροί που την είδαν. «Ο φίλος μου πλησίασε και την φώναξε “κοπελιά”. Στην τρίτη φορά γύρισε και του απάντησε “I speak English”. Ο φίλος μου έδειξε τη φωτογραφία (του Missing Alert), η κοπέλα την κοίταξε και απομακρύνθηκε. Γύρισε την πλάτη της και έφυγε».

Στην Αθήνα η μητέρα της 16χρονης

Η μητέρα της 16χρονης έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα και σύμφωνα με πληροφορίες είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς δεν ξέρει πού βρίσκεται το παιδί της. Ωστόσο, ο πατέρας της Λόρα επέλεξε να μείνει στην Πάτρα και όλα αυτά ενώ οι Αρχές έχουν εστιάσει στις σχέσεις πατέρα και κόρης και στις πληροφορίες που θέλουν το κορίτσι να είχε κακοποιηθεί από εκείνον κατά το παρελθόν.

«Γύρω στις 02:00 τα ξημερώματα και ενώ πήγαινα στο σπίτι μου, είδα κοντά στην στοά στου Ζωγράφου να με πλησιάζει η μητέρα της 16χρονης συνοδευόμενη από ένα φιλικό της πρόσωπο. Κρατώντας το κινητό της και έχοντας τη φωτογραφία της κόρης της, με ρώτησε με τη βοήθεια του φιλικού της ατόμου αν είχα δει την 16χρονη να κινείται στην περιοχή, καθώς έχει εξαφανιστεί και την ψάχνουν. Η γυναίκα ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ταραγμένη και προσπαθούσε να βρει το παιδί της. Της απάντησα ότι όλοι ξέρουμε πως αγνοείται το κορίτσι και πως όλοι είμαστε σε ετοιμότητα να ειδοποιήσουμε την Αστυνομία», αναφέρει μάρτυρας.

Όπως λέει ο ίδιος «της είπα πως γνωστός μου διατηρεί κοσμηματοπωλείο στην περιοχή, όπου τον επισκέφθηκε η 16χρονη ζητώντας του να πουλήσει χρυσαφικά. Όταν αρνήθηκε, έφυγε με ταξί. Συγκλονίστηκα με την εικόνα της μητέρας να κρατάει τη φωτογραφία της κόρης της μέσα στη νύχτα και να την αναζητά πόρτα πόρτα». Από την πλευρά του ωστόσο, ο ιδιοκτήτης ενεχυροδανειστηρίου που πούλησε τελικά κάποια κοσμήματα η 16χρονη, για να λάβει μετρητά, λέει: «Ήρθε ένα νεαρό κορίτσι και μου έδωσε κάποια κοσμήματα για εκτίμηση. Δεν μου φάνηκε ότι ήταν τόσο μικρή. Μου έδωσε τα κοσμήματα, ένα βραχιόλι και δύο κολιέ, ήταν καλά κομμάτια, ακριβά. Της έκανα εκτίμηση και δέχθηκε το πόσο. Έμεινε γύρω στα είκοσι λεπτά στο μαγαζί».

Όπως αποκαλύπτεται ωστόσο, η 16χρονη προσπάθησε να πουλήσει ξανά κοσμήματα. Υπάλληλος κοσμηματοπωλείου στο οποίο απευθύνθηκε, είπε: «Πρέπει να ήτανε μεσημεράκι. Εμφανίστηκε, έτσι όπως έχει περιγραφεί, με σκούρα ρούχα, με καλυμμένο το κεφάλι λέγοντας ότι φόραγε σκούφο, είχα την εντύπωση εγώ, αλλά μετά είδα ότι ήταν καπέλο και κουκούλα. Δεν φαινότανε ότι ήτανε κοριτσάκι αυτής της ηλικίας, εγώ την πέρασα για κάποια φοιτήτρια ας πούμε. Τα ελληνικά της ήτανε σπαστά, αγγλικά, είπαμε δύο κουβέντες στην ουσία. Μου είπε, τώρα αυτολεξεί δεν θυμάμαι, αν μου είπε πουλάω χρυσό ή αγοράζεις χρυσό και μετά θέλησε να καλέσω ταξί, αυτό στα αγγλικά. Δεν ξέρω τι ήθελε να πουλήσει, γιατί εγώ δεν αγοράζω, οπότε με το που της είπα όχι, σταμάτησε η συζήτηση. Μου λέει, ότι δεν είχε μονάδες στο τηλέφωνό της, εγώ της είπα, ότι απ’ έξω περνάνε πολλά ταξί οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την 16χρονη

Σχετικά με τις έρευνες της Αστυνομίας, ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος σημειώνει ότι «παρακολουθούν τα κινητά και βλέπουν τις συνομιλίες, να δουν ποιος μπορεί να κάλεσε την 16χρονη στην Αθήνα».

Όπως λέει ο ίδιος «ψάχνει η Αστυνομία, σαν ένα ενδεχόμενο, να έχει φύγει με προορισμό τη Γερμανία, όπου στην Κολωνία μένει ο ετεροθαλής αδελφός της. (…) Είναι ένας άνθρωπος 38 ετών. Ψάχνει η Αστυνομία, αν έχει πάει στην Κολωνία». Κατέληξε δε λέγοντας ότι «υπάρχει συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τη γερμανική. Η γερμανική Αστυνομία εντόπισε τον 38χρονο στην Κολωνία, μαζί με τη μητέρα του και πιθανόν να γίνει έρευνα στο σπίτι τους».