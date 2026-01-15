Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, η οποία έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας να κινείται τόσο στην περιοχή του Ζωγράφου όσο και στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με μαρτυρίες νεαρών, η ανήλικη εθεάθη σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, όπου φέρεται να πραγματοποίησε αγορές.

«Την Τρίτη το απόγευμα δύο μαθητές μου είχαν πάει στο σούπερ μάρκετ στο διάλειμμα και γύρισαν πίσω στο φροντιστήριο με μεγάλη αναστάτωση. Μου είπαν ‘είδαμε το κοριτσάκι που αναζητούν από την Πάτρα να ψωνίζει’. Είδαν πως ψώνισε αρκετά πράγματα, δύο σακούλες. Τους έκανε εντύπωση ότι είχε ένα σακίδιο πλάτης κι έβαλε μέσα ένα μπουκάλι νερό», ανέφερε η καθηγήτρια των νεαρών, Μαρία Καρλατήρα.

Η ίδια πρόσθεσε: «Την ακολούθησαν έξω από το σούπερ μάρκετ και ανέβηκε στην οδό Δάφνης. Συνέχισαν τα παιδιά να την ακολουθούν. Ο ένας από αυτούς της φώναξε, αλλά το κορίτσι δεν απαντούσε. Όταν την πλησίασε του είπε ‘I speak English’. Της έδειξε τη φωτογραφία και της λέει ‘είσαι εσύ’. Την είδε, δεν έδειξε να ενοχλείται ή να αγχώνεται. Δεν απάντησε και έφυγε».

Άλλη μαρτυρία αναφέρει ότι η Λόρα εθεάθη σε κοσμηματοπωλείο, όπου προσπάθησε να πουλήσει κοσμήματα. Παράλληλα, έγινε αντιληπτή σε καφετέρια, όπου ζήτησε πρόσβαση στο wifi και παρέμεινε για περίπου έξι λεπτά.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ανήλικη δεν κινείται μόνη της, αλλά έχει τη βοήθεια ενός αγνώστου, ο οποίος φέρεται να την περίμενε στην Αθήνα από την ημέρα άφιξής της, την περασμένη Πέμπτη. Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο να φιλοξενείται σε κατοικία στην ίδια περιοχή.