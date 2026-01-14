Η Γερμανία αναμένεται να αποστείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Bild. Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς ο αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αποκτήσουν τον έλεγχο του στρατηγικής σημασίας νησιού, το οποίο αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας.

Όπως αναφέρει η Bild, επικαλούμενη κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές στο Βερολίνο, οι πρώτοι γερμανοί στρατιωτικοί ενδέχεται να φθάσουν στη Γροιλανδία αύριο Πέμπτη. Παράλληλα, η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας, η οποία ενισχύει τις δυνάμεις της .

Αντίδραση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασε τις βλέψεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν «πραγματική και χειροπιαστή» στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία. Οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς τόνισαν ότι «οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία συνιστούν κατάφωρη πρόκληση στο διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ».

Στην κοινή τους δήλωση προσθέτουν πως «η ασφάλεια της Αρκτικής είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δεσμευτεί σταθερά να τη διαφυλάξουμε», καταδικάζοντας «ανεπιφύλακτα» τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης. «Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του στάτους κβο είναι απαράδεκτη», υπογράμμισαν οι πολιτικές ομάδες.

Ενισχύσεις από τη Δανία, Σουηδία και Νορβηγία

Η Δανία ανακοίνωσε ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία, λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

Σύμφωνα με το δανικό υπουργείο Άμυνας, «ο στρατός αναπτύσσει σήμερα δυνατότητες και μονάδες στο πλαίσιο ασκήσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο εγγύς μέλλον σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, σε ό,τι αφορά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από συμμάχους του ΝΑΤΟ».

Ο σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον ανακοίνωσε ότι η Σουηδία θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία για να συμβάλει στην ασφάλεια της περιοχής. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ, οι αξιωματικοί θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance» και η αποστολή εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμμαχική πρωτοβουλία.

Πρωτοβουλία ανέλαβε και η Βορβηγία η οποία ανακοίνωσε ότι και εκείνη θα στείλει δυνάμεις.

«Με εμάς ή με τους εχθρούς μας»

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος παρουσίασε εικόνα η οποία απεικονίζει την πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, με χαρακτηριστικό το περίφημο έλκηθρο με τους σκύλους.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ανοιχτά ότι οι ΗΠΑ πρέπει να πάρουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ξεκαθαρίζοντας πως «οτιδήποτε λιγότερο δεν θα γίνει αποδεκτό».

Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης συνάντησης στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Λευκός Οίκος ανήρτησε στο Χ ένα σκίτσο που απεικονίζει δύο έλκηθρα με σκύλους και το δίλημμα «Από πού, Γροιλανδέ;». Τ

ο μήνυμα ερμηνεύθηκε ως ξεκάθαρη πίεση προς την Κοπεγχάγη και το Νουούκ να διαλέξουν πλευρά ανάμεσα στις ΗΠΑ και στους γεωπολιτικούς αντιπάλους τους, την Κίνα και τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ αποχώρησαν από τον Λευκό Οίκο χωρίς δηλώσεις, μία ώρα μετά την άφιξή τους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η συνάντηση δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα.