Ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε ότι το γνωστό συγκρότημα Onirama δεν υπάρχει πλέον, καθώς αποφάσισε να συνεχίσει τη μουσική του πορεία ως σόλο καλλιτέχνης.

«Για εμένα έτσι κι αλλιώς είναι μια νέα περίοδος με την έννοια ότι κλείνω έναν πολύ μεγάλο κύκλο, ετοιμάζω κάποια πράγματα εγώ», ανέφερε ο Θοδωρής Μαραντίνης κάνοντας λόγο για μια τεράστια αλλαγή.

Οι Onirama δημιουργήθηκαν τον Οκτώβριο του 2000, ύστερα από ιδέα του Θοδωρή Μαραντίνη και του Διονύση Φραντζή, οι οποίοι γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής τους θητείας.

Στα ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνονταν επίσης οι Γιώργος και Δημήτρης Κοκονίδης, ενώ λίγο αργότερα προστέθηκε στην ομάδα ο Κώστας Καρακατσάνης.

Αρχικά, το συγκρότημα έπαιζε μουσική ως χόμπι και έφερε το όνομα «Mixing Up The Medicine». Το 2003 εντάχθηκε ο Χρήστος Τρεσίντσης και την ίδια χρονιά το γκρουπ μετονομάστηκε σε Onirama, όνομα εμπνευσμένο από τη φράση «Τα Όνειρά μας», σηματοδοτώντας την αρχή μιας επιτυχημένης πορείας στη μουσική σκηνή.