Χρήσιμες συμβουλές για όποιον βρεθεί στα… χέρια της αστυνομίας δίνει ένας ποινικολόγος στην Αυστραλία.

Ο λόγος για τον Άλεξ Λόφτγκουντ, ο οποίος έπειτα από καριέρα 13 ετών ως αστυνομικός και εισαγγελέας στην Αστυνομία της Βικτώριας στην Αυστραλία, αποφάσισε να αλλάξει πορεία και να γίνει συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένων.

Όπως σημειώνει ο Λόφτγκουντ οι συμβουλές που δίνει μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, δεν αφορούν μόνο στις Αρχές της Αυστραλίας, αλλά όλου του κόσμου, υπογραμμίζοντας ότι θα πρέπει να τις εφαρμόζουν όλοι.

Οι συμβουλές που μοιράζεται στα social media

Μέσα από τα βίντεο και τις αναρτήσεις του στα κοινωνικά δίκτυα ο Λόφτγκουντ προσπαθεί να βοηθήσει τον κόσμο να αποφύγει σοβαρά νομικά προβλήματα.

Σε ένα αυτά τα βίντεο ο ποινικολόγος υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρία πράγματα που θα ήθελε να γνωρίζουν όλοι όταν έρχονται σε επαφή με την αστυνομία.

Οι τρεις συμβουλές του

Σύμφωνα με τον Λόφτγκουντ, υπάρχουν τρία βασικά σημεία που κάθε πολίτης καλό είναι να αποφεύγει όταν έρχεται σε επαφή με την αστυνομία.

1. Μην δίνεις περισσότερες πληροφορίες από όσες απαιτούνται

Όπως επισημαίνει, σε περίπτωση που η αστυνομία σε ανακρίνει ή σου απευθύνει ερωτήσεις στο πλαίσιο υποψίας για κάποιο αδίκημα, η ασφαλέστερη στάση είναι η σιωπή. «Πέρα από το ονοματεπώνυμο και την ημερομηνία γέννησης, σε κάθε άλλη ερώτηση μπορείς να απαντάς απλώς ‘δεν έχω να δηλώσω κάτι’», αναφέρει.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι η αυθόρμητη προσπάθεια να εξηγήσεις τι συνέβη, ακόμη κι αν είσαι αθώος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Όπως σημειώνει, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι προς όφελος του πολίτη να απαντά σε ανακριτικές ερωτήσεις χωρίς νομική υποστήριξη.

2. Μην συναινείς σε έρευνα

Η δεύτερη συμβουλή είναι ξεκάθαρη: να μην δίνεις τη συγκατάθεσή σου σε έρευνες. Είτε πρόκειται για σωματικό έλεγχο, για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή προσωπικά αντικείμενα, η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική, ανεξάρτητα από το αν θεωρείς ότι δεν έχεις τίποτα να κρύψεις.

Ο Λόφτγκουντ διευκρινίζει, ωστόσο, ότι σε περίπτωση ύπαρξης εντάλματος ή άσκησης νόμιμης εξουσίας, δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η διαδικασία. «Δεν εμποδίζεις την έρευνα, αλλά δεν τη νομιμοποιείς με τη συναίνεσή σου», υπογραμμίζει.

3. Ζήτησε δικηγόρο χωρίς δισταγμό

Τρίτο και εξίσου σημαντικό σημείο είναι η άμεση επικοινωνία με δικηγόρο. Όπως εξηγεί, πολλοί φοβούνται ότι η επίκληση νομικής βοήθειας θα δημιουργήσει αρνητική εντύπωση ή υψηλό κόστος, κάτι που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Οι αστυνομικοί γνωρίζουν ότι αυτό είναι δικαίωμα του πολίτη και το αντιμετωπίζουν απολύτως φυσιολογικά», αναφέρει, προσθέτοντας ότι αρκετοί δικηγόροι προσφέρουν και δωρεάν αρχική καθοδήγηση. Με αυτόν τον τρόπο, ο πολίτης γνωρίζει καλύτερα τα δικαιώματά του και αποφεύγει περιττές περιπέτειες.