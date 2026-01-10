Την αποπληρωμή της οικονομικής στήριξης, που παρείχαν οι ΗΠΑ, στην Αργεντινή ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και η κεντρική τράπεζα της νοτιοαμερικανικης χώρας.

Οπως είπε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ η Αργεντινή αποπλήρωσε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων που της παρείχε στα τέλη του 2025 για τη σταθεροποίηση της οικονομίας της.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι, αντανακλώντας την ενισχυμένη χρηματοοικονομική της θέση, η Αργεντινή αποπλήρωσε γρήγορα και πλήρως το περιορισμένο ποσό που είχε αντλήσει από τη συμφωνία ανταλλαγής νομισμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αποτέλεσμα το Ταμείο Σταθεροποίησης Συναλλάγματος να μην κατέχει επί του παρόντος κανένα πέσο», δήλωσε ο Bessent σε ανάρτησή του στο X.