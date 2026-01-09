Στο πλαίσιο του AnesTea The Podcast powered by TA NEA , η Χριστίνα Μπόμπα αναφέρθηκε στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο για την προσωπική της ζωή με τον Σάκη Τανιμανίδη. Η ίδια μάλιστα στο quiz του Ανέστη που την ρώτησε τι της λείπει περισσότερο όταν ο Σάκης λείπει για μεγάλα χρονικά διαστήματα απάντησε πως πρώτα της λείπει η αγκαλιά του, έπειτα το σεξ και στην συνέχεια ο χρόνος για δραστηριότητες.

Ακόμη ανέφερε η Χριστίνα Μπόμπα πως στις μακροχρόνιες σχέσεις θεωρεί πως το σεξ κάνει κύκλους και τα ζευγάρια περνάνε από διάφορες φάσεις, ενώ δεν μπορεί να πάει ποτέ χειρότερα, παρά μόνο καλύτερα καθώς γνωρίζεις τον άλλον όλο και περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι στις μακροχρόνιες σχέσεις το σεξ κάνει κύκλους. Και τι εννοώ; Θα υπάρξουν περίοδοι που το μυαλό μας και το μυαλό φαντάζομαι και των άλλων μακροχρόνιων σχέσεων είναι περισσότερο στα logistics, στη δουλειά, στο πως θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Είμαστε λίγο busy και λίγο αυτό χάνεται. Και υπάρχουν και περίοδοι που δεν ξεκολλάνε κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή υπάρχουν περίοδοι που είμαστε σε φάση σαν να μόλις γνωριστήκαμε και περίοδοι που λίγο αυτό χάνεται μέσα στην καθημερινότητα και it’s ok. Έτσι είναι το λογικό μέσα σε μια μακροχρόνια σχέση.»

Τέλος αφού μέσα στη συζήτηση μίλησε πολύ τρυφερά για τον Σάκη Τανιμανίδη, μάλιστα χαρακτήρισε “cheesy” την εξομολόγηση της, μας αποκάλυψε και την αρχή τους σαν ζευγάρι αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Και μια θα σου πω μια μια αρχή που έχουμε εμείς σαν ζευγάρι. Έτσι κι αλλιώς έχουμε προαποφασίσει ότι θα είμαστε μαζί για πάντα. Που ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Αλλά μέσα μας αυτό το έχουμε ψιλο κλείσει ρε παιδί μου. Αν δεν γίνει κάτι τραγικό λέμε τελείωσε. Το έχουμε αποφασίσει, έχουμε ματσάρει, περνάμε ωραία, αγαπιόμαστε.»

