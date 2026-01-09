Με αφορμή την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, το Υπουργείο Πολιτισμού εξέδωσε δήλωση εκ μέρους της υπουργού Λίνας Μενδώνη, η οποία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον σπουδαίο ηθοποιό και δημιουργό.

«Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Χρήστου Πολίτη, ο οποίος διέγραψε μια γόνιμη πορεία δεκαετιών στην Τέχνη, υπηρετώντας την με ζήλο και ανιδιοτέλεια», ανέφερε η κ. Μενδώνη στη δήλωσή της.

Η υπουργός τόνισε ότι για το ευρύ κοινό ο Χρήστος Πολίτης θα μείνει στη μνήμη ως ένας ηθοποιός που υπηρέτησε την τηλεόραση με επαγγελματισμό και αφοσίωση, μέσα από έναν ρόλο απαιτητικό και εμβληματικό. Παράλληλα, υπογράμμισε πως ο εκλιπών υπήρξε πολλά περισσότερα από ένας τηλεοπτικός πρωταγωνιστής.

Απόφοιτος της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, ο Χρήστος Πολίτης διέθετε γερή θεατρική παιδεία, που του επέτρεψε από νεαρή ηλικία να σταθεί ισάξια δίπλα στους «μεγάλους» του χώρου και να αναμετρηθεί με τα κλασικά έργα. Υπήρξε ακάματος εργάτης του θεάτρου, τόσο ως ερμηνευτής όσο και ως συνδημιουργός, μαζί με τον Αντώνη Αντύπα, του «Απλού Θεάτρου» — ενός καινοτόμου σχήματος που για χρόνια παρουσίαζε παραστάσεις υψηλής ποιότητας, με έργα του σύγχρονου ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι ο ηθοποιός είχε και επιλεκτικές κινηματογραφικές παρουσίες, ενώ σε όλη του τη διαδρομή παρέμεινε σεμνός υπηρέτης της Τέχνης, αποφεύγοντας την περιττή προβολή, παρά την αναγνωρισιμότητά του.

«Στους οικείους του και τους φίλους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια», κατέληξε η Λίνα Μενδώνη.