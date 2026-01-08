Ο Χρήστος Πολίτης, ο ηθοποιός που σφράγισε με την ερμηνεία του την ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης και του θεάτρου, δεν είναι πια ανάμεσά μας.

Σε ηλικία 83 ετών, ο άνθρωπος που ταυτίστηκε όσο κανένας άλλος με την έννοια της ισχύος και της επιβολής μέσα από τον ρόλο του Γιάγκου Δράκου, πέρασε στην ιστορία.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο συγγραφέας Μάνος Λαμπράκης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ο Χρήστος Πολίτης δεν βρίσκεται πια ανάμεσά μας… 1942 – 2026».

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για το εγχώριο star system, καθώς ο Πολίτης υπήρξε ένας από τους τελευταίους των «μεγάλων», που συνδύαζαν την κλασική παιδεία του Εθνικού Θεάτρου με την ικανότητα να μαγνητίζουν τα πλήθη.

Η διαδρομή του, που ξεκίνησε από το Ηράκλειο της Κρήτης, ήταν μια συνεχής αναζήτηση της ποιότητας. Ακόμα και όταν η Λάμψη τον έκανε το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο σε κάθε ελληνικό σπίτι, ο ίδιος δεν έχασε ποτέ την επαφή με τις ρίζες του στο Απλό Θέατρο και την αγάπη του για το κλασικό ρεπερτόριο.

Η αποχώρησή του από τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια ήταν μια συνειδητή πράξη ενός ανθρώπου που προτίμησε την ηρεμία και την αυτοσυγκράτηση από την κενή έκθεση.

Η διαδρομή του Χρήστου Πολίτη

Ο Χρήστος Πολίτης ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου (1965).

Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα Χοηφόροι – Ευμενίδες του Αισχύλου και Ιππόλυτος του Ευριπίδη. Παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου (1974-1990).

Το Απλό Θέατρο

Το Απλό Θέατρο υπήρξε θεατρική εταιρεία που δημιουργήθηκε από τον ηθοποιό Χρήστο Πολίτη και τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Αντώνη Αντύπα, το 1974. Αρχικά, μέσα από διάφορα εταιρικά σχήματα, προσανατολίστηκε στην παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων, έργων κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου όπως το Ήταν όλοι τους παιδιά μου του Άρθουρ Μίλερ, Η ζωή είναι όνειρο” του Πέδρο Καλντερόν δε λα Μπάρκα, Γύπαρης του Γεωργίου Χορτάτση, Γυάλινος κόσμος του Τενεσί Ουίλιαμς κ.ά., σε περιοδείες ανά την Ελλάδα.

Το 1982, το Απλό Θέατρο αποκτά συγκεκριμένη εταιρική μορφή, ως ομόρρυθμη εταιρεία και σταθερή θεατρική στέγη στο ομώνυμο θέατρο στην Καλλιθέα, όπου παρουσιάζονται μια σειρά από παραστάσεις ξένου κυρίως ρεπερτορίου. Το Απλό Θέατρο ως θεατρική εταιρεία, διαλύεται το 1990 με την αποχώρηση του Χρ. Πολίτη. Υπήρξε επιχορηγούμενος θίασος από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Ο Αν. Αντύπας, συνέχισε την καλλιτεχνική του δράση, στο ομώνυμο θέατρο από το 1990 έως το 2012, ιδρύοντας μαζί με την Ελένη Καραΐνδρου, τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Καλλιτεχνικός Οργανισμός Φάσμα».

Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Φάσμα στην πορεία του χρόνου, ταυτίστηκε με το όνομα Απλό Θέατρο, το οποίο και επικράτησε στις αναφορές για τις θεατρικές δράσεις του Οργανισμού. Παρουσίασε υπό την σκηνοθετική μπακέτα του Αν. Αντύπα, έργα κυρίως, σύγχρονου ξένου ρεπερτορίου, με ιδιαίτερη έμφαση στα αγγλική και αμερικανική δραματουργία (Χάρολντ Πίντερ, Ευγένιος Ο’ Νηλ κ.ά.).

Παράλληλα, δραστηριοποιήθηκε στον χώρο του αρχαίου δράματος, με παραστάσεις των τραγωδιών Εκάβη και Μήδεια. Από το 1994. λειτούργησε στο χώρο του Απλού Θεάτρου και δεύτερη σκηνή, όπου δόθηκε βήμα για πειραματικές θεατρικές αναζητήσεις σε νέους δημιουργούς (σκηνοθέτες, συγγραφείς, ηθοποιούς κ.ά.).

Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός Φάσμα σταμάτησε τη δράση του 2012, ως απότοκο της οικονομικής κρίσης της περιόδου και της δραστικής μείωσης των επιχορηγήσεων από του Υπουργείου Πολιτισμού. Το κτίριο του Απλού θεάτρου παραχωρήθηκε στον σκηνοθέτη Νίκο Διαμαντή και μετονομάστηκε σε Θέατρο Σημείο.