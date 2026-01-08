Μια από τις πιο σημαντικές νίκες της σεζόν πανηγύρισε η Μονακό, η οποία επικράτησε 95-85 της Βαλένθια στη Roig Arena, υποχρεώνοντας τους Ισπανούς μόλις στη δεύτερη εντός έδρας ήττα τους. Με αυτή τη νίκη οι Μονεγάσκοι ανέβηκαν στο 14-7, φτάνοντας τους Ισπανούς στη βαθμολογία.

Ο Άλφα Ντιαλό ήταν ο κορυφαίος της Μονακό με 17 πόντους και 5/6 σουτ, με σημαντική συνεισφορά από τον Κεβάριους Χέιζ (15π) και τον Νεμάνια Νέντοβιτς (16π, εκ των οποίων 11 στην τέταρτη περίοδο). Ο Μάικ Τζέιμς πρόσθεσε 14 πόντους και 10 ασίστ. Από πλευράς Βαλένθια, οι 18 πόντοι του Κάμερον Τέιλορ και οι 17 του Ντάριους Τόμπσον δεν ήταν αρκετοί για να ανατρέψουν την κατάσταση.

Η Βαλένθια μπήκε δυνατά με τον Τόμπσον και τον Κέι (11-6, 3’), αλλά η Μονακό ισορρόπησε με τον Μίροτιτς και τον Τζέιμς (23-23, 7’). Στην τρίτη περίοδο, η Μονακό ανέβασε την ένταση στην άμυνα και με πρωταγωνιστές τους Νέντοβιτς και Μπλόσομγκεϊμ έφτασε σε διψήφια διαφορά (40-53, 19’).

Στην τέταρτη περίοδο, ο Νέντοβιτς ανέλαβε δράση και η Μονακό ανέβασε τη διαφορά στο +15 και πλέον, με τον Μίροτιτς, τον Χέιζ και τον Τζέιμς να διατηρούν τον έλεγχο μέχρι τη λήξη, φτάνοντας σε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.