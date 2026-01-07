Παρακολουθείστε live την ανάλυση για τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague
Ο λόγος που ο Χόνγκλα… δεν μπαίνει, ακόμα, στο αεροπλάνο
Οι οικονομικές διαφορές του Καμερουνέζου με τον ισπανικό σύλλογο έχουν πάει πίσω την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη
Λορέντζο Μπράουν – Γουέιντ Μπάλντουιν: με 17άρες διέλυσαν Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό!
Το παιχνίδι των συμπτώσεων: Πρώτη, δύο άλλοτε παίκτες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, τέθηκαν αντιμέτωποι με τις πρώην ομάδες τους. Το βράδυ της Τρίτης. Δεύτερη, αμφότεροι οι γκαρντ έπιασαν καταπληκτική απόδοση και μάλιστα σημείωσαν από 17 πόντους. Ναι, ακριβώς τους ίδιους και εν πολλοίς «υπέγραψαν» τις νίκες της Αρμάνι Μιλάνο και της Φενερμπαχτσέ κόντρα σε […]
Γουέστ Χαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-2: Μεγάλη νίκη για τους «Reds» με ανατροπή!
Αν κι έχανε από το 13΄ από αυτογκόλ η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε στο Λονδίνο της Γουέστ Χαμ με 2-1, χάρη στα τέρματα των Νικολάς Ντομίνγκες (55’) και Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ (89’)!
Euroleague: Η βαθμολογία μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague, μετά τις ήττες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού από Φενερμπαχτσέ και Αρμάνι Μιλάνο αντίστοιχα.
Τρία ντέρμπι, δύο ευρωπαϊκά και οκτώ ματς σε έναν μήνα για τον Ολυμπιακό
Η πρόκριση του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο διαμόρφωσε οριστικά το απαιτητικό πρόγραμμα που καλείται να διαχειριστεί ο Ολυμπιακός μέσα στον επόμενο μήνα, με τους Πειραιώτες να βρίσκονται μπροστά σε μια ιδιαίτερα δύσκολη αγωνιστική περίοδο. Ο Δικέφαλος πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και εκεί θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Ολυμπιακό, ο […]