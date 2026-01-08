Στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Haaretz» για την επαφή στελεχών της ΝΔ με Ισραηλινούς συμβούλους επικοινωνίας, λίγο πριν τις εκλογές 2023 αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, «μεταξύ των πολλών εταιρειών από τις οποίες ζήτησε τότε το επικοινωνιακό επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας προτάσεις για την καμπάνια των εκλογών είναι και αυτή η εταιρεία. Έγιναν κάποιες παρουσιάσεις από τη μεριά της εταιρείας σε στελέχη του επικοινωνιακού επιτελείου της Πειραιώς, της Νέας Δημοκρατίας, όμως δεν προχώρησε η συνεργασία αυτή και δεν υπήρξε η οποιαδήποτε συνεργασία, ούτε στις εκλογές του 2023, ούτε σε οποιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη ή προγενέστερη περίοδο με τη συγκεκριμένη εταιρεία».

Ακόμα είπε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει οποιαδήποτε σύνδεση με άλλες περιπτώσεις που ερευνώνται από τη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον Μικροπολιτικό των ΝΕΩΝ, σύνδεσμο μεταξύ της ΝΔ και ισραηλινού ειδικού της πολιτικής επικοινωνίας αποκάλυψε δημοσίευμα της εφημερίδας «Haaretz», που υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ διαμεσολάβησε για να εργαστεί ο συνεργάτης του Μότι Σάντερ στην προεκλογική εκστρατεία του κυβερνώντος κόμματος το 2023. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Σάντερ ήταν στενός φίλος και σύμβουλος του Χέρτζογκ και ότι στα τέλη του 2022, λίγο πριν από εκλογές στην Ελλάδα, ο ισραηλινός πρόεδρος φέρεται ότι ζήτησε από τον Σάντερ να επικοινωνήσει με τη ΝΔ υπό άκρα μυστικότητα.

Οπως ανέφερε στη «Haaretz» διπλωματική πηγή, «οι Ελληνες φοβούνταν να ταυτιστούν με το Ισραήλ, καθώς είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων», αναφερόμενος στην υπόθεση του Predator. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ισραηλινοί σύμβουλοι επικοινωνίας ταξίδεψαν αρκετές φορές στην Ελλάδα για τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ, με τη συμβολή τους να επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα της διαδικτυακής επιρροής.

Στο δημοσίευμα απάντησε το Προεδρικό Γραφείο του Ισραήλ διαψεύδοντας ότι υπήρχε άμεση εμπλοκή του Χέρτζογκ στις δραστηριότητες του Μότι Σάντερ στην Ελλάδα, παραδεχόμενοι, ωστόσο, ότι «ο πρόεδρος ρωτήθηκε μία φορά αν γνωρίζει τον κ. Σάντερ και στη συνέχεια του ζητήθηκε – μόνο κατόπιν αιτήματος των ερωτώντων – να διαβιβάσει έναν αριθμό τηλεφώνου τους ώστε ο κ. Σάντερ να επικοινωνήσει μαζί τους». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σάντερ παραμένει στη χώρα μας.