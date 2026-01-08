Σύνδεσμο μεταξύ της ΝΔ και ισραηλινού ειδικού της πολιτικής επικοινωνίας αποκάλυψε δημοσίευμα της εφημερίδας «Haaretz», που υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ διαμεσολάβησε για να εργαστεί ο συνεργάτης του Μότι Σάντερ στην προεκλογική εκστρατεία του κυβερνώντος κόμματος το 2023. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Σάντερ ήταν στενός φίλος και σύμβουλος του Χέρτζογκ και ότι στα τέλη του 2022, λίγο πριν από εκλογές στην Ελλάδα, ο ισραηλινός πρόεδρος φέρεται ότι ζήτησε από τον Σάντερ να επικοινωνήσει με τη ΝΔ υπό άκρα μυστικότητα.

Οπως ανέφερε στη «Haaretz» διπλωματική πηγή, «οι Ελληνες φοβούνταν να ταυτιστούν με το Ισραήλ, καθώς είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων», αναφερόμενος στην υπόθεση του Predator. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ισραηλινοί σύμβουλοι επικοινωνίας ταξίδεψαν αρκετές φορές στην Ελλάδα για τις ανάγκες της προεκλογικής εκστρατείας της ΝΔ, με τη συμβολή τους να επικεντρώνεται κυρίως στον τομέα της διαδικτυακής επιρροής. Στο δημοσίευμα απάντησε το Προεδρικό Γραφείο του Ισραήλ διαψεύδοντας ότι υπήρχε άμεση εμπλοκή του Χέρτζογκ στις δραστηριότητες του Μότι Σάντερ στην Ελλάδα, παραδεχόμενοι, ωστόσο, ότι «ο πρόεδρος ρωτήθηκε μία φορά αν γνωρίζει τον κ. Σάντερ και στη συνέχεια του ζητήθηκε – μόνο κατόπιν αιτήματος των ερωτώντων – να διαβιβάσει έναν αριθμό τηλεφώνου τους ώστε ο κ. Σάντερ να επικοινωνήσει μαζί τους». Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Σάντερ παραμένει στη χώρα μας.

Ενας ενεργός επιχειρηματίας

Στην επικαιρότητα βρίσκεται ξανά και η πολυσχιδής επιχειρηματική δραστηριότητα του Γιάννη Λαβράνου, ενός εκ των τεσσάρων κατηγορουμένων για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Η οποία δραστηριότητα συνεχίζεται, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του in.gr, παρά το γεγονός ότι υπόκειται σε κυρώσεις και ελέγχους για φορολογικές παραβάσεις, εικονικά τιμολόγια, αδικαιολόγητες κινήσεις κ.λπ. Αυτές έχουν οδηγήσει σε δέσμευση της περιουσίας του και πάγωμα των λογαριασμών της εταιρείας του, της Krikel, από το 2023, οπότε και αποκαλύφθηκε ο ρόλος της στις υποκλοπές με το Predator. Σύμφωνα με την έρευνα του in.gr, όμως, η Krikel κατάφερε να πληρώσει το προσωπικό της και να εισπράξει χρήματα, σε μετρητά και τιμολόγια, μέσω μιας άλλης εταιρείας, ονόματι Media Naranja.

Από το real estate στα… μασατζίδικα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το in.gr, η εταιρεία Media Naranja ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2019 με αντικείμενο υπηρεσίες real estate, επικοινωνίας και συμβουλευτικής. Ως μέτοχοι εμφανίζονταν ο Πολυχρόνης Τσιανάκας, υπάλληλος στο γραφείο Τύπου της Αρχιεπισκοπής, και η επιχειρηματίας Κυριακή Μπιθαρά. Από το 2019 και μετά η Media Naranja εμφανίζεται στη Διαύγεια σε τέσσερις συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων, μια με τη διοργανώτρια Αρχή του Ράλι Ακρόπολις, μια με την ΕΤΕΑ ΑΕ και δύο με τον Δήμο Πάργας. Ενώ από τον Νοέμβριο του 2025, εκτός από υπηρεσίες real estate ή δημοσιογραφικής υποστήριξης, προσφέρει και υπηρεσίες… μασάζ. Η Media Naranja, εκτός από μετρητά που φέρεται ότι έδωσε στον κατά δήλωσή του «αχυράνθρωπο του Λαβράνου», Σταμάτη Τρίμπαλη, φαίνεται πως έχει εκδώσει τιμολόγια 140.000 ευρώ προς την εταιρεία Krikel του Λαβράνου. Ενώ ο Τσιανάκας εμφανίζεται να δραστηριοποιείται και στην αλλοδαπή μέσω δύο εταιρειών, πίσω από τις οποίες, κατά τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται και πάλι ο Λαβράνος. Ο Τσιανάκας εμφανίζεται ως πρόεδρος και μιας ακόμη εταιρείας, κατόχου ενός πολυτελούς γιοτ, που οι πληροφορίες του in.gr αναφέρουν ότι έχει αποκτηθεί από τον Λαβράνο, σε συνεργασία με τον επιχειρηματία Βασίλη Μπιθαρά.

Οι νέοι κανόνες

Τα πολιτικά απόνερα της αμερικανικής επέμβασης στη Βενεζουέλα έκαναν την εμφάνισή τους και στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας της Βουλής. Αυτή την ώρα «οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια», είπε ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος (θυμίζω) δεν είχε τοποθετηθεί τις προηγούμενες μέρες καθόλου, παρά τις πολιτικές αντεγκλήσεις που προέκυψαν από την πρώτη αντίδραση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μια σιωπή που δεν είχε μείνει απαρατήρητη. Με το χθεσινό σχόλιό του, όμως, είπε, εμμέσως πλην σαφώς, πως οι εξελίξεις αποδεικνύουν ότι δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε στο Διεθνές Δίκαιο απέναντι στις αναθεωρητικές δυνάμεις.

Το μήνυμα της Ντόρας

Στην ίδια γραμμή, με πιο ενδιαφέρουσα διατύπωση, τοποθετήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη. «Το μήνυμα είναι καθαρό. Είτε είσαι στην Ταϊβάν ή τη Νότια Κορέα, ακόμη και στην Κύπρο και την Ελλάδα, μην περιμένεις κανένας τρίτος να σταθεί ανάμεσα σε εσένα και εκείνον που σε απειλεί» τονίζοντας εμφατικά πως «οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ζήσαμε μια περίοδο ανεμελιάς γεωπολιτικής που μας επέτρεπε η σιγουριά της αμερικανικής ομπρέλας». Και αυτό το περί «ανεμελιάς» υποψιάζομαι πως είχε πολλαπλούς αποδέκτες.